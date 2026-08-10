Oδύσσεια: Ξεπέρασε σε εισπράξεις το ένα δισ. δολάρια

Η Οδύσσεια σημείωσε δύο ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.







Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νολάν, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια αφήνοντας πίσω το «The Dark Knight Rises» του 2012 με 1,08 δισ. δολάρια. Παράλληλα έγινε η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του «Avatar» του 2009 με 271 εκατομμύρια δολάρια.







Αυτή τη στιγμή, αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day» των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το «Deadpool & Wolverine» του 2024 με 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ορόσημα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το φιλμ απέχει πολύ από το να ολοκληρώσει την πορεία του στις αίθουσες. Μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει 461 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και 643 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, μετρώντας συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.







Μάλιστα, μόνο κατά το τέταρτο σαββατοκύριακο προβολής του, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 110 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς (79 εκατ. εκτός Αμερικής και 31,5 εκατ. στο αμερικανικό box office). Κι όλα αυτά, ενώ δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά, όπου αναμένεται στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το Variety.

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