Νέο Market Pass 2026: Έρχεται το φθινόπωρο για 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά

Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπώρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.

Με χρονικό ορίζοντα το τέλος του φθινοπώρου προχωρά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενεργοποίηση του νέου market pass 2026, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο στήριξης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξη του προγράμματος μέσα στον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η ενεργοποίησή του μετατίθεται πιθανότατα προς το τέλος του φθινοπώρου, καθώς απαιτούνται η ολοκλήρωση των τεχνικών διαδικασιών και η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξουν την καταβολή της ενίσχυσης και την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων.

Σε αντίθεση με το πρώτο market pass, το οποίο είχε ευρύτερη εφαρμογή, το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται με αυστηρά στοχευμένο χαρακτήρα. Στόχος είναι η ενίσχυση να κατευθυνθεί αποκλειστικά στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, περιορίζοντας ταυτόχρονα το δημοσιονομικό κόστος.

Οι δικαιούχοι

Βασικός πυρήνας των δικαιούχων αναμένεται να είναι οι πολίτες που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε για διακεκομμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, εξετάζεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καθοριστούν με τις υπουργικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμη και πολίτες που είχαν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για έναν μόνο μήνα μετά την 1η Μαρτίου 2024, ανεξάρτητα από το αν εξακολουθούν σήμερα να είναι δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο αποτελεί ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι.

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, εφόσον η μηνιαία ενίσχυση διαμορφωθεί στα 40 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα αναδρομικά ποσά θα μπορούσαν ενδεικτικά να διαμορφωθούν ως εξής:

Για 6 μήνες: 240 ευρώ.

Για 12 μήνες: 480 ευρώ.

Για 18 μήνες: 720 ευρώ.

Για 24 μήνες: 960 ευρώ.

Για 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν υπολογισμούς με βάση τα σενάρια που εξετάζονται και θα εξαρτηθούν από το τελικό ύψος της ενίσχυσης, τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Χωρίς νέα αίτηση

Ενα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό του νέου market pass είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η ταυτοποίησή τους θα πραγματοποιείται μέσω διασταύρωσης των στοιχείων που τηρούνται στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κοινωνικών παροχών.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί σημαντικά η γραφειοκρατία, να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των ελέγχων και να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές χωρίς τις καθυστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενα προγράμματα ενίσχυσης.

Για βασικά αγαθά

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω ψηφιακού voucher, με μοναδικό κωδικό ή barcode, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε σε ψηφιακή μορφή μέσω κινητού τηλεφώνου είτε εκτυπωμένο. Το voucher θα γίνεται δεκτό αποκλειστικά για αγορές βασικών ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα εξαργύρωσης σε μετρητά ούτε χρήσης του για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών ή τυχερών παιχνιδιών, ώστε η κρατική ενίσχυση να κατευθύνεται αποκλειστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών των νοικοκυριών.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα, η ενίσχυση εξετάζεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.

Το τελικό ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τη σύνθεση του νοικοκυριού, τον αριθμό των παιδιών και τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ενίσχυση να κατευθυνθεί σε εκείνους που εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, χωρίς να δημιουργούνται αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Προϋπολογισμός 400 εκατ. ευρώ

Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις ανεβάζουν το δημοσιονομικό αποτύπωμα του νέου market pass κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να στηρίξει περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Οι τελικές αποφάσεις για τον αριθμό των δικαιούχων, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το ύψος της ενίσχυσης, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου market pass αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι τεχνικές διαδικασίες, το νέο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος του φθινοπώρου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: Realnews

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