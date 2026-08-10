Νικητές διαγωνισμού για τη παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ»

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Ο διαγωνισμός μας για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», έληξε!

Οι πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη παράσταση που θα γίνει τη Τρίτη 11 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης είναι:

Γωγώ Βαμβουκάκη Μιχάλης Λουλάκης Γιάννης Μαλεφάκης Νεκταρία Κορνυλάκη Κατερίνα Παγκαλάκη

Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε με την ταυτότητά σας από το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 30 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης (ώρα έναρξης 9.30 μ.μ.), αναφέροντας ότι πρόκειται για τον διαγωνισμό του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!