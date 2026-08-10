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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Νικητές διαγωνισμού για τη παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ»

οικογένεια τσεκμέ, θέατρο, ηράκλειο, εισιτήρια
clock 15:14 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο διαγωνισμός μας για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», έληξε!

Οι πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη παράσταση που θα γίνει τη Τρίτη 11 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης είναι:

  1. Γωγώ Βαμβουκάκη 
  2. Μιχάλης Λουλάκης 
  3. Γιάννης Μαλεφάκης 
  4. Νεκταρία Κορνυλάκη 
  5. Κατερίνα Παγκαλάκη

Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε με την ταυτότητά σας από το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 30 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης (ώρα έναρξης 9.30 μ.μ.), αναφέροντας ότι πρόκειται για τον διαγωνισμό του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

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