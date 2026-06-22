Κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ»

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος - τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του.Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ,λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου και μαζί με 5ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν την πόλη σας!



Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είναι εδώ.

Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια, μπρο!



Έλα να το ζήσεις!



Κι ας μας πάει λίγο… PipaCaliente!

Πρωταγωνιστούν:



Tόλης Παπαδημητρίου



Πηνελόπη Πλάκα



Κωνσταντίνος Γαβαλάς



Αντώνης Στάμος



Αντώνης Καλομοιράκης



Άννη Θεοχάρη

Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου

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Συντελεστές:



Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου



Σκηνικά: Λία Ασβεστά



Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης



Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου



Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου,Σίλια Κόη



Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα



Trailer: Γιώργος Χαρίσης



Social Media: Renegade Media

Οργάνωση Παραγωγής: Eβελίνα Αλεξανδροπούλου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Ώρα έναρξης : 9.30 μμ



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: MORE.COM & ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

Αν θέλετε να είστε ένας από τους πέντε τυχερούς που θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν τη παράσταση που θα γίνει τη Τρίτη 11 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

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Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 15:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.