Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Με πρόσθετη χρηματοδότηση την οποία εξασφάλισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πλέον ώριμες παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία, η συνέχιση αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

προελέγχου τελικής εκταμίευσης,

διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,

ενδιάμεσης εκταμίευσης,

ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6ης υπαγωγής,

διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου. Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και

«Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Στην ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

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