Ηράκλειο - S.O.S από οδηγούς: Δέντρα "κατάπιαν" την πινακίδα για το Βενιζέλειο

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Ένα σοβαρό και άκρως επικίνδυνο πρόβλημα οδικής ασφάλειας αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες οδηγοί, κάτοικοι και επισκέπτες του Ηρακλείου, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η κεντρική πληροφοριακή πινακίδα που καθοδηγεί τους οδηγούς προς το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει «θαφτεί» κυριολεκτικά κάτω από την πυκνή και ανεξέλεγκτη βλάστηση, καθιστώντας την εντελώς αόρατη.

Ένα "τυφλό" σημείο για οδηγούς και ασθενοφόρα

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε κομβικό σημείο προσέγγισης του νοσοκομείου. Τα κλαδιά από τα παρακείμενα δέντρα και οι θάμνοι έχουν επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καλύπτουν πλήρως τη σήμανση.

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Οι συνέπειες αυτής της αμέλειας είναι πολλαπλές

Καθυστερήσεις σε επείγοντα περιστατικά

Οδηγοί από άλλες περιοχές της Κρήτης, που δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους του Ηρακλείου, χάνουν την κρίσιμη στροφή.

Σε θέματα υγείας, ακόμη και τα λίγα λεπτά καθυστέρησης λόγω λανθασμένης διαδρομής μπορεί να αποβούν μοιραία.Πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων: Πολλοί οδηγοί, αντιλαμβανόμενοι την τελευταία στιγμή ότι προσπέρασαν τη στροφή για το νοσοκομείο, φρενάρουν απότομα ή προβαίνουν σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα οχήματα που ακολουθούν.

Η ανάγκη για άμεση παρέμβαση

Η οδική σήμανση προς ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του νησιού δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη ή στην καλή μνήμη των ντόπιων. Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν άμεσα.

Το κλάδεμα των δέντρων και ο καθαρισμός των σημείων που κρύβουν τις πινακίδες δεν είναι ζήτημα αισθητικής, αλλά ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Μέχρι να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.Η ασφάλεια στους δρόμους μας είναι ευθύνη όλων, αλλά η συντήρησή τους είναι υποχρέωση των αρχών πριν θρηνήσουμε θύματα.

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