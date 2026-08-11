Κρήτη: Το αλκοόλ οδήγησε ανήλικο στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα του και η υπεύθυνη του πανηγυριού

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Ένας 17χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σε πανηγύρι την περιοχή της Σητείας. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (9/8), όταν ο ανήλικος ένιωσε ένιωσε έντονη αδιαθεσία και εκλήθη το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία συνέλαβε την 21χρονη υπεύθυνη της διοργάνωσης αλλά και την 42χρονη μητέρα του 17χρονου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης και παραβίασης μέτρων προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμα ένας 15χρονος χρειάστηκε την παροχή α' βοηθειών μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση στην Ελούντα, επίσης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

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