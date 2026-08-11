ΤΕΤ.12 Αυγ 2026 02:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Πρώτη προπόνηση για Ντίκμαν – Στη διάθεση του Κόντη για το Super Cup με την ΑΕΚ

ντικμαν
clock 08:50 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΟΦΗ πραγματοποίησε ο Ντίκμαν, μπαίνοντας πλέον και επίσημα σε ρυθμούς της νέας του ομάδας. Ο νεαποκτηθείς Ιταλός μπακ  συμμετείχε στην προπονηση της κρητικής ομάδας και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, στο Παγκρήτιο (12/8-20:00).

Η παρουσία του Ντίκμαν στην προπόνηση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στην προετοιμασία του ΟΦΗ για το μεγάλο παιχνίδι. Ο Κόντης έχει πλέον στη διάθεσή του ακόμη μία επιλογή, με τον χρόνο μέχρι τη σπουδαία αναμέτρηση να μετρά αντίστροφα.

Την ίδια ώρα, στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ επικρατεί ενθουσιασμός για το μεγάλο ραντεβού. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα 8.282 εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας την τεράστια προσμονή που υπάρχει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Έτσι ο κόσμος του ΟΦΗ ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών», δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Με τον Ντίκμαν να κάνει το πρώτο του βήμα με την ομάδα και τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα, η αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup έχει ήδη ξεκινήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη ΑΕΚ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis