ΟΦΗ: Πρώτη προπόνηση για Ντίκμαν – Στη διάθεση του Κόντη για το Super Cup με την ΑΕΚ

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΟΦΗ πραγματοποίησε ο Ντίκμαν, μπαίνοντας πλέον και επίσημα σε ρυθμούς της νέας του ομάδας. Ο νεαποκτηθείς Ιταλός μπακ συμμετείχε στην προπονηση της κρητικής ομάδας και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, στο Παγκρήτιο (12/8-20:00).

Η παρουσία του Ντίκμαν στην προπόνηση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στην προετοιμασία του ΟΦΗ για το μεγάλο παιχνίδι. Ο Κόντης έχει πλέον στη διάθεσή του ακόμη μία επιλογή, με τον χρόνο μέχρι τη σπουδαία αναμέτρηση να μετρά αντίστροφα.

Την ίδια ώρα, στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ επικρατεί ενθουσιασμός για το μεγάλο ραντεβού. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα 8.282 εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας την τεράστια προσμονή που υπάρχει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Έτσι ο κόσμος του ΟΦΗ ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών», δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Με τον Ντίκμαν να κάνει το πρώτο του βήμα με την ομάδα και τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα, η αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup έχει ήδη ξεκινήσει.

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