Δάντης: "Δεν θα ξαναγράψω ποτέ τραγούδι για τη Eurovision"

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Amerikanos24 βρέθηκε ο Χρήστος Δάντης και αναφέρθηκε στη νίκη του στη Eurovision το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου, όπου είχε συνθέσει τη μουσική για το My Number One. Παράλληλα αποκάλυψε για ποιον λόγο δεν θα ξανά έγραφε τραγούδι για το μουσικό διαγωνισμό.

«Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου. Έχουν περάσει 22 χρόνια και υπάρχουν συνάδελφοι που προσπαθούν να ξεχάσουν ότι το My Number One το έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Υπήρξε μια τεράστια δικαστική διαμάχη, στην οποία στο τέλος κάναμε μία συμφωνία μεταξύ μας, επειδή δεν μπορούσε να τελεσιδικήσει. Αναγνωρίσαμε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου», περιγράφει ο τραγουδιστής και συνθέτης.

«Δεν θα έγραφα ποτέ ξανά τραγούδι για τη Eurovision, ήταν τόσο λάθος η διαχείριση του διαγωνισμού μετά. Έβλεπα ανθρώπους να “χώνουν” σε τραγουδιστές το μικρόφωνο στο στόμα και να τους ρωτάνε “do you like Sakis?”. Είναι ξεφτίλα, ντροπή, ρεζιλίκι αυτό. Γι’ αυτό και πολλές φορές στο παρελθόν, αν και είχε δυναμική το τραγούδι μας να ξεχωρίσει, αποτυγχάναμε. Σηκώσαμε ψηλά τον αμανέ. Δεν θέλω να ανακατευτώ ξανά με αυτό, το θεωρώ ανώφελο», ξεκαθαρίζει απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Χρήστος Δάντης.

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