«Γερμανικές Αποζημιώσεις – Επανορθώσεις»: Εσπερίδα μνήμης και ιστορικής ενημέρωσης στα Ανώγεια

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, στις 20:30, στο Θεατράκι Αγίου Ιωάννη, ο Δήμος Ανωγείων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο απο το 3ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, διοργανώνει εσπερίδα με θέμα «Γερμανικές Αποζημιώσεις – Επανορθώσεις», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα και το διαχρονικό αίτημα για δικαιοσύνη και επανορθώσεις.



Η εκδήλωση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Ανωγείων να αναδεικνύει την ιστορική μνήμη και να μεταφέρει στις νεότερες γενιές τις μαρτυρίες και τα γεγονότα μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.



Στην εσπερίδα θα μιλήσουν:



• Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας



• Αριστομένης Συγγελάκης, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών



Μέσα από τις εισηγήσεις τους θα παρουσιαστούν ιστορικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τις γερμανικές οφειλές, τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις, καθώς και η πορεία της ελληνικής διεκδίκησης.



Η μνήμη μέσα από την εικόνα



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθούν επίσης δύο ταινίες μικρού μήκους του σκηνοθέτη Μάνου Ευστρατιάδη, οι οποίες φωτίζουν δύο από τις τραγικότερες σελίδες της γερμανικής Κατοχής:



«Πεθαίνοντας στα Κερδύλια», με θέμα το ολοκαύτωμα και τις εκτελέσεις στα Κερδύλια, και



«Πύργοι 1944», αφιερωμένη στην καταστροφή και το ολοκαύτωμα των Πύργων.



Η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί μόνο αναφορά στο παρελθόν. Είναι ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές και προϋπόθεση για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας.



Ο Δήμος Ανωγείων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να συμβάλουν με την παρουσία τους σε έναν διάλογο που αφορά όχι μόνο την ιστορία, αλλά και τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και την ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση.



Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 | Ώρα 20:30



Θεατράκι Αγίου Ιωάννη – Ανώγεια



Συντονισμός:



Σωκράτης Κεφαλογιάννης



Δήμαρχος Ανωγείων



Η μνήμη δεν ξεχνά.



Η δικαιοσύνη δεν παραγράφεται.



ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ



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