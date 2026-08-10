Τα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου θα λάμψουν ξανά!

Ξεκίνησαν το πρωί οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και την οικονομική στήριξη της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και 120 χρόνια, από την εποχή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896, που πραγματοποιούνται συστηματικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των μαρμάρων του ιστορικού μνημείου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από τη σφενδόνη του Παναθηναϊκού Σταδίου και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ώστε το Καλλιμάρμαρο να είναι πλήρως προετοιμασμένο για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Dakar 2026». Στη συνέχεια, οι εργασίες θα συνεχιστούν στο σύνολο του Παναθηναϊκού Σταδίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2026.

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O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι την έναρξη των εργασιών για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναικου σταδίου, υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα – αρχαιολόγου Μανόλη Κορρέ, αλλά και την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητων του Υπουργείου Πολιτισμού !Το Καλλιμάρμαρο, ένα παγκόσμιο μνημείο και σύμβολο της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων θα λάμψει ξανά στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα! Οι ευχαριστίες πάνε στον μεγαλο χορηγό μας Ευαγγελο Μαρινάκη που στηρίζει την αναγέννηση του Παναθηναϊκού Σταδίου, αυτού του εμβληματικού μνημείου του Ολυμπιακού και παγκόσμιου αθλητικού κινήματος.»

To μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Αρχηγός Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028, Πέτρος Συναδινός που παρακολούθησε τις εργασίες, είπε: «Αυτή την περίοδο ζούμε μία δεύτερη αναβίωση του εμβληματικού Παναθηναϊκού Σταδίου. Όπως το 1896, με χορηγίες αναστηλώθηκε και με την επίβλεψη του περίφημου Τσίλερ, αυτή την περίοδο, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και με γενναία χορηγία από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, γίνονται μία σειρά από επεμβάσεις που θα θωρακίσουν και θα εμφανίσουν το εμβληματικό ιστορικό αυτό μνημείο στη μορφή που ήταν το 1896. Δηλαδή καθαρισμός των μαρμάρων, νέος ελαστικός τάπητας για να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, νέος φωτισμός υψηλής ευκρίνειας LED και θωράκιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η Ολυμπιακή Επιτροπή με υπερηφάνεια θα παραδώσει αυτό το ιστορικό μνημείο και στην νεολαία του αθλητισμού, αλλά και για άλλες εκδηλώσεις και διοργανώσεις. Κατά τις πληροφορίες μας, δεν έχει γίνει ποτέ καθαρισμός. Τα μάρμαρα είχαν να συντηρηθούν από τότε που κατασκευάστηκε με το περίφημο πεντελικό μάρμαρο, το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε και στον Παρθενώνα.»

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Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Χρησιμοποιείται φυσική μέθοδος, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει το μάρμαρο, χωρίς να το καταπονεί, να το αλλοιώνει ή να προκαλεί οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνειά του. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τις πολύτιμες συμβουλές του διακεκριμένου αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ, Συμβούλου επί τιμή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου.

«Η Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αυτή την πρωτοβουλία και έκανε όλες τις διαδικασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπέβαλε ενδελεχείς μελέτες και τώρα προχωράει στην πραγματοποίηση του καθαρισμού με συνεργεία. Είναι ήπια παρέμβαση που δεν προκαλεί παρενέργειες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, δηλαδή με καθαρό νερό, με εκτόξευση μέσω ειδικών συσκευών και ελεγχόμενη πίεση, διασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα που φαίνεται αμέσως», είπε ο κ. Κορρές.

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Παράλληλα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης του αγωνιστικού τάπητα, με στόχο να αποκτήσει και πάλι τη δυνατότητα φιλοξενίας κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων στίβου, μεταξύ των οποίων και αγώνες Diamond League.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Βαγγέλη Μαρινάκη για την οικονομική στήριξη της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, που συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη ενός μοναδικού μνημείου της παγκόσμιας αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

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