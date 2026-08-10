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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Καρέ - καρέ η δραματική διάσωση 60χρονης – Πάλεψε με τα κύματα ο ναυαγοσώστης (βίντεο)

πνιγμός
clock 18:09 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας ναυαγοσώστης έδωσε πραγματική μάχη με τα κύματα το πρωί της Δευτέρας στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, προκειμένου να διασώσει μια γυναίκα που κινδύνεψε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα ναυαγοσωστών, μια γυναίκα περίπου 60 ετών παρασύρθηκε από τα ρεύματα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση τριών ναυαγοσωστών για τη σωτηρία της.

Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσώστης Παντελής Κυριακάκης, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε τις κόκκινες σημαίες που ήταν τοποθετημένες σε όλο το μήκος της παραλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπει στη θάλασσα και να βρεθεί σε κίνδυνο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέμβαση των ναυαγοσωστών πραγματοποιήθηκε εκτός υπηρεσίας, καθώς βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, ένα τέταρτο της ώρας πριν ξεκινήσει το ωράριό τους το πρωί της Δευτέρας.

Δείτε το βίντεο:

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Διάσωση Ναυαγοσώστης Καβρός Αποκορώνου
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