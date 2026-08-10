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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Σκηνές πανικού και εκκενώσεις στην Μπογκοτά (βίντεο)

σεισμος κολομβια
clock 17:52 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές πανικού, καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, που έπληξε την περιοχή Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ και ταρακούνησε και τον Μπογκοτά.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός, σήμαναν συναγερμοί και σε πολλά κτίρια οι άνθρωποι εκκενώθηκαν στους δρόμους ως προφύλαξη.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το Reuters γίνεται λόγος για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στην Κολομβία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες με αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 10 τραυματίες μέχρι στιγμής.

Από την άλλη, ο δήμαρχος της πόλης Κάλι, Αλεχάντρο Εντέρ δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ αναφέρει και ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί από κάτω. Η πόλη έχει ζητήσει τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, σε βάθος 107 χιλιομέτρων στις 7:34 π.μ. (τοπική ώρα, 8:34 π.μ. ώρα Μαϊάμι), ανέφερε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.



Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων.



Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

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