Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Σκηνές πανικού και εκκενώσεις στην Μπογκοτά (βίντεο)

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Σκηνές πανικού, καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, που έπληξε την περιοχή Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ και ταρακούνησε και τον Μπογκοτά.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός, σήμαναν συναγερμοί και σε πολλά κτίρια οι άνθρωποι εκκενώθηκαν στους δρόμους ως προφύλαξη.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το Reuters γίνεται λόγος για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στην Κολομβία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες με αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 10 τραυματίες μέχρι στιγμής.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Από την άλλη, ο δήμαρχος της πόλης Κάλι, Αλεχάντρο Εντέρ δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ αναφέρει και ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί από κάτω. Η πόλη έχει ζητήσει τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Magnitude 7.2 earthquake has struck Colombia !







I hope this earthquake does not cause significant loss of life and that everyone is well. My deepest sympathies to everyone affected. pic.twitter.com/eDPYNChEfT — Cedric The Beatle (@Oneyyu0) August 10, 2026

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, σε βάθος 107 χιλιομέτρων στις 7:34 π.μ. (τοπική ώρα, 8:34 π.μ. ώρα Μαϊάμι), ανέφερε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.





Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων.

A building collapsed into rubble as a powerful 7.4 magnitude earthquake struck Colombia pic.twitter.com/MQLdBCyGPk — Surajit (@surajit_ghosh2) August 10, 2026





Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

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