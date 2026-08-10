ΟΦΗ: Στα ασπρόμαυρα μέχρι το 2028 ο Λορέντσο Ντίκμαν

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Την απόκτηση του Λορέντσο Ντίκμαν ανακοίνωσε επίσημα ο ΟΦΗ, με τον Ιταλό δεξιό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Μιλάνο στις 24 Σεπτεμβρίου 1996, έρχεται στον ΟΦΗ με σημαντική εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Μπάρι, με την οποία κατέγραψε 28 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Ο Ντίκμαν διαθέτει πλούσια παρουσία στη Serie B, καθώς έχει ξεπεράσει τις 320 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μπάρι, Νοβάρα, Μπρέσια, Κιέβο Βερόνα και ΣΠΑΛ. Με τη ΣΠΑΛ, μάλιστα, αγωνίστηκε και στη Serie A.

Παράλληλα, ο νέος παίκτης του ΟΦΗ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ιταλίας U21, έχοντας έτσι παραστάσεις και από το διεθνές επίπεδο.

Η κρητική ομάδα προσθέτει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις στην αμυντική γραμμή και να ενισχύσει την προσπάθεια του ΟΦΗ στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η μεταγραφή του Ντίκμαν αποτελεί την 5η κίνηση των «ασπρόμαυρων», με τον ΟΦΗ να επενδύει σε έναν έμπειρο ακραίο αμυντικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του στο Ηράκλειο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Lorenzo Dickmann, καλώς ήρθες στον ΟΦΗ!

Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Lorenzo Dickmann, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στο Μιλάνο στις 24/9/1996, ο 29χρονος ακραίος αμυντικός είχε απολογισμό 28 συμμετοχές (1 γκολ και 3 ασίστ) με την Bari, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην ιταλική Serie B, με τα χρώματα των Bari, Novara, Bresciα, Chievo Verona και Spal, με την οποία αγωνίστηκε επίσης και στην Serie A.

Έχει χριστεί διεθνής με την U21 της Ιταλίας.

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