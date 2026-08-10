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Ρέθυμνο: Συνεχίζονται οι «Αποσπερίδες» – Νέες ημερομηνίες για εκδηλώσεις σε Όρος και Ελεύθερνα

Ρέθυμνο - pixabay
clock 16:20 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αποσπερίδες» του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο υλοποιείται από το τμήμα πολιτισμού σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς σε οικισμούς του Δήμου.

Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Ρεθύμνης, λόγω έκτακτου γεγονότος αναβάλλεται η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Αυγούστου στον οικισμό Όρος, με την παράσταση «Ο πρώτος ήρωας» του Θεάτρου Σκιών των 'Αθω Δανέλη και Τηλέμαχου Αθανασιάδη. Η παράσταση μεταφέρεται για την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 21:00.

Παράλληλα, η εκδήλωση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 30 Ιουλίου στην Ελεύθερνα και είχε αναβληθεί, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 19:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, ζωντανή μουσική και διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις των «Αποσπερίδων» είναι δωρεάν.

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