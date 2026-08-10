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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια

Κολομβία Μποκοτά
clock 16:15 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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