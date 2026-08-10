Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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