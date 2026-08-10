Το μυστικό της βαλίτσας: "Σορός" με σκουλαρίκι στη μύτη - Πως ξεγελάστηκε η αστυνομία

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Δύο επιβάτες αυτοκινήτου που περνούσαν από μία απομακρυσμένη περιοχή στην Αυστραλία εντόπισαν στην άκρη του δρόμου μία βαλίτσα που αποφάσισαν να ανοίξουν.

Τότε βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα καθώς αυτό που είδαν έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα. Ειδοποίησαν την αστυνομία που ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στην περιοχή Όαλεν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και έστησαν σκηνή εγκλήματος, αντιμετωπίζοντας το εύρημα ως πιθανό ανθρώπινο σώμα.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία τη Δευτέρα, αυτό που υπήρχε μέσα στη βαλίτσα ήταν τελικά μια εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα, ντυμένη με ρούχα, με μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη.

Τι είπε η αστυνομία



Μάλιστα, η κούκλα έφερε σημάδια που έμοιαζαν με μελανιές και εκδορές, γεγονός που, όπως είπαν, έκανε ακόμη πιο δύσκολο τον αρχικό διαχωρισμό από ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα.

Η αστυνομική έρευνα για ανθρωποκτονία τερματίστηκε, αφού οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την πραγματική φύση του αντικειμένου.

Η επιθεωρήτρια Λίντα Μπράντμπερι δήλωσε ότι η κούκλα ήταν «πολύ ρεαλιστική» και έμοιαζε σε τέτοιο βαθμό με ανθρώπινα λείψανα, ώστε οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί αποφεύγουν να μετακινούν ή να εξετάζουν υπερβολικά ένα πιθανό πτώμα επί τόπου, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, όπως συνέβη στην περιοχή την Κυριακή και τη Δευτέρα.

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