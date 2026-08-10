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ΚΟΣΜΟΣ

Αίτνα: Κόκκινος συναγερμός – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κατάνιας λόγω ηφαιστειακής τέφρας (βίντεο)

αιτνα
clock 16:43 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα στη Σικελία, με συνεχείς εκρήξεις, πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας και ροές λάβας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι Αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για την αεροπλοΐα, ενώ περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στο αεροδρόμιο της Κατάνιας.

Η εκρηκτική δραστηριότητα συνεχίζεται στον κρατήρα Voragine, στην κορυφή του ηφαιστείου, με την έντασή της να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Πυκνό νέφος τέφρας κινείται προς τα νότια-νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας τον εναέριο χώρο γύρω από την Κατάνια, σύμφωνα με τη La Sicilia.

Η παρουσία ηφαιστειακού υλικού στην ατμόσφαιρα οδήγησε στην προσωρινή αναστολή αφίξεων στο διεθνές αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, ενώ έκλεισε και τμήμα του εναέριου χώρου νοτιοδυτικά του αεροδρομίου.



Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης SAC, οι αφίξεις ανεστάλησαν έως τις 17:00 τοπική ώρα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και την κατεύθυνση του νέφους τέφρας.



Στο «κόκκινο» ο συναγερμός για τα αεροπλάνα

Το επίπεδο προειδοποίησης για την αεροπορία παραμένει κόκκινο, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς η τέφρα που εκτοξεύεται από την Αίτνα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τα αεροσκάφη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης κατέγραψαν, εκτός από τις ισχυρές εκπομπές τέφρας, και εκτόξευση ηφαιστειακών βομβών, δηλαδή μεγάλων θραυσμάτων λιωμένου ή μερικώς λιωμένου πετρώματος που εκτινάσσονται κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης.

Το ηφαιστειακό τρέμουλο παραμένει παράλληλα σε υψηλά επίπεδα, ένδειξη ότι η δραστηριότητα στο εσωτερικό του ηφαιστείου εξακολουθεί να είναι έντονη.

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