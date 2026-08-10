Κρήτη: Σάρωσε το ισχυρό μελτέμι και το Ρέθυμνο με ριπές άνω των 90 χλμ/ώρα (πίνακας)

Eνισχυμένο ήταν και σήμερα το μελτέμι στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά.



Όπως αναφέρει το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ριπές των βορείων ανέμων σε Αττική και Εύβοια ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ωρα (Πεντέλη Κορυφή – 117 χλμ/ώρα, Παξιμάδα Καρύστου – 112 χλμ/ώρα).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 15:40, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr.

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Εντυπωσιακή αντίθεση



Όπως φαίνεται, εντυπωσιακή είναι η αντίθεση μεταξύ των ριπών που καταγράφηκαν στις περιοχές πνοής του μελτεμιού και σε αυτές τμημάτων της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν τα 20 χλμ/ώρα.

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