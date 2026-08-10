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ΚΡΗΤΗ

S.O.S από την ΑΝΙΜΑ: Πάνω από 20 αφυδατωμένα Κρητικά γυπάκια χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη

γυπας
clock 17:43 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ΑΝΙΜΑ εκπέμπει σήμα κινδύνου για τους νεαρούς γύπες της Κρήτης, καθώς περισσότερα από 20 εξαντλημένα πουλιά έχουν μεταφερθεί για περίθαλψη λόγω σοβαρής αφυδάτωσης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού κατά τις πρώτες πτήσεις τους προκαλούν κατάρρευση, με τον σύλλογο να καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν άμεσα στο 210 9510075 αν εντοπίσουν εξαντλημένο πτηνό.

Τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου περισσότερα από 20  νεαρά γυπάκια έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ από την Κρήτη και ένα από την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, σε όλη την Κρήτη πολίτες και τουρίστες συναντούν εξαντλημένα και αφυδατωμένα γυπάκια, καμιά φορά και μέσα στη θάλασσα. 

Οι κατά περιοχές συνεργάτες του συλλόγου δίνουν πρώτες βοήθειες και τα προωθούν με τα βραδινά πλοία στην Αθήνα, στα γραφεία του συλλόγου. Τα περισσότερα πουλιά χρειάζονται οροθεραπεία και σε δύο από αυτά έχουν γίνει χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις. 

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