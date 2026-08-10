Καραμαλάκης για λύματα στον Κούλε: Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όχι δικαιολογίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφορμή αποτέλεσε το περιστατικό της 8ης Αυγούστου 2026 στο θαλάσσιο μέτωπο πίσω από τα Ψαράδικα, λίγα μέτρα από τον Κούλε.

Στο έγγραφο διατυπώνονται οι υποχρεώσεις τις οποίες ο Δήμος οφείλει να έχει εξασφαλίσει εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Αφορούν στην ταυτοποίηση της αιτίας, την οριστική αποκατάσταση με ημερομηνία, την αποτροπή της επαναλήψεως, τον απολογισμό των περιστατικών του 2026 και την υπο-βολή προτάσεως χρηματοδοτήσεως.

Ζητείται, τέλος, η γνωστοποίηση των προθέσεων της δημοτικής αρχής.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου του Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον Δήμαρχο Ηρα-κλείου :

Κ. Δήμαρχε ,

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 καταγράφηκε διοχέτευση λυμάτων στο θαλάσσιο μέτωπο του παλαιού λιμένος. Το σημείο βρίσκεται πίσω από τα Ψαράδικα, λίγα μόλις μέτρα από τον Κούλε. Το περιστατικό αποτυπώθηκε φωτογραφικά και αναπαρήχθη από τοπικά μέσα ενημερώσεως. Συνέβη εν μέσω της του-ριστικής αιχμής, με αλλοδαπούς επισκέπτες να καταγράφουν την εικόνα. Το Λιμεναρχείο, κατά τα δημο-σιεύματα, διενέργησε αυτοψία.

Η Περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε προσφάτως (αρχές Αυγούστου 2026) πρόσκληση ύψους 8 εκατομμυ-ρίων ευρώ για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Η δημοτική αρχή οφείλει να εξετάσει άμεσα τη δυ-νατότητα ένταξης σχετικής πρότασης.

Αναγνωρίζουμε ακόμη ότι το δίκτυο αποχετεύσεως εκτείνεται σε περίπου 500 km δικτύου ακαθάρτων, 100 km ομβρίων και 15 αντλιοστάσια., και ότι η συντήρησή του δεν είναι απλή υπόθεση.

Η δημόσια απάντηση περί παρεμβάσεων «μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου» δεν μας καλύπτει. Ο πολίτης και ο επισκέπτης δεν βλέπουν σχεδιασμό. Βλέπουν αναβολή.

Εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, και όχι μετά το πέρας της, ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να έχει εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

Τεκμηριωμένη ταυτοποίηση που αποτυπώνει το περιστατικό της 8ης Αυγούστου 2026: ακριβές σημείο αστοχίας, αιτία, μηχανισμό μέσω του οποίου υπήρξε ροή προς τον αγωγό ομβρίων, διάρκεια του συμβάντος και, εφόσον έχει εκτιμηθεί, ποσότητα ή παροχή της εκροής.

Οριστική αποκατάσταση της βλάβης, με ρητή ημερομηνία ελέγξιμη από όλους.

Μέτρα αποτροπής της επανάληψης και συστηματική εποπτεία του δικτύου στο συγκεκριμένο σημείο.

Δημοσιοποιημένο απολογισμό των αντίστοιχων περιστατικών του 2026 στον παλαιό λιμένα· και εξέταση του ενδεχομένου υποβολής προτάσεως στην πρόσκληση των 8.000.000 ευρώ, με προσδιορι-σμένο φυσικό αντικείμενο.

Οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν τον Δήμο Ηρακλείου και τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Απο-χετεύσεως Ηρακλείου. Οφείλουν, επομένως, να δρομολογηθούν εν μέσω της τουριστικής αιχμής και όχι μετά τη λήξη της.

Κύριε Δήμαρχε, η πόλη δεν αντέχει να ανακαλύπτει το ίδιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι και να το αναβάλ-λει κάθε φθινόπωρο. Το ερώτημα δεν είναι εάν υπάρχουν χρήματα. Είναι εάν υπάρχει ημερομηνία.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τι προτίθεται να πράξει η δημοτική αρχή για καθένα από τα παραπάνω. Παρακαλούμε επίσης για την εισαγωγή του θέματος στο προσεχές Δημοτικό Συμ-βούλιο για την ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτών .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τόσος «αέρας» για έναν λόγο: Τι πραγματικά περιέχουν τα σακουλάκια με τα πατατάκια