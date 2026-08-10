Μυστήριο 3.500 ετών: Ο σκελετός ενός 15χρονου ίσως αλλάξει όσα ξέραμε για την έκρηξη της Σαντορίνης

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Ένα αγόρι που έχασε τη ζωή του πριν από περίπου 3.500 χρόνια, όταν ένα γιγαντιαίο τσουνάμι σάρωσε τις ακτές της Μικράς Ασίας, μπορεί σήμερα να δώσει την απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια της Μεσογείου: πότε ακριβώς εξερράγη το ηφαίστειο της Σαντορίνης και πόσο κοντά βρίσκεται η καταστροφή στην παρακμή του μινωικού πολιτισμού;

Τα νέα στοιχεία για τον σκελετό ενός εφήβου που εντοπίστηκε στον αρχαιολογικό χώρο Τσεσμέ-Μπαγλαραρασί στη δυτική Τουρκία τοποθετούν τον θάνατό του περίπου στο 1500 π.Χ. και, σε κάθε περίπτωση, όχι πριν από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα π.Χ.

Η χρονολόγηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έκρηξη της Θήρας τοποθετείται από αρκετές προηγούμενες μελέτες περίπου έναν αιώνα νωρίτερα.

Αν τα νέα δεδομένα επιβεβαιωθούν, η περίφημη μινωική έκρηξη θα έρθει πολύ πιο κοντά στην περίοδο κατά την οποία άρχισε η μεγάλη παρακμή του μινωικού κόσμου.

Ο έφηβος που βρέθηκε ανάμεσα στα συντρίμμια

Ο 15χρονος ή 16χρονος δεν φαίνεται να είχε ταφεί με τον συνηθισμένο τρόπο της εποχής. Ο σκελετός του βρέθηκε ανάσκελα, μέσα σε στρώματα καταστροφής που συνδέονται με τα τεράστια κύματα τα οποία προκάλεσε η έκρηξη της Θήρας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο νεαρός παγιδεύτηκε και θάφτηκε από τα συντρίμμια του τσουνάμι. Η ανάλυση των οστών αποκάλυψε μάλιστα ότι αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα στο γόνατο, γεγονός που πιθανότατα περιόριζε την κινητικότητά του.

Η ηλικία του υπολογίζεται στα 15-16 χρόνια.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στο Τσεσμέ-Μπαγλαραρασί της Τουρκίας.

Ο θάνατός του τοποθετείται περίπου στο 1500 π.Χ.

Θεωρείται το πρώτο ανθρώπινο θύμα που έχει εντοπιστεί μέσα σε αποθέσεις τσουνάμι που συνδέονται άμεσα με την έκρηξη της Θήρας.

Από τη Σαντορίνη μέχρι τις ακτές της Τουρκίας

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν μία από τις ισχυρότερες φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας. Το Ακρωτήρι, ένας ιδιαίτερα ανεπτυγμένος οικισμός της Εποχής του Χαλκού, θάφτηκε κάτω από παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και διατηρήθηκε για αιώνες, αποκτώντας τον χαρακτηρισμό «Πομπηία του Αιγαίου».

Η καταστροφή, όμως, δεν περιορίστηκε στη Σαντορίνη.

Η επαφή τεράστιων ποσοτήτων ηφαιστειακού υλικού με τη θάλασσα προκάλεσε ισχυρά τσουνάμι, τα οποία ταξίδεψαν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και έφτασαν μέχρι τις ακτές της Μικράς Ασίας.

Στο Τσεσμέ-Μπαγλαραρασί οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει στρώματα τέφρας και συντρίμμια που συνδέονται με τα κύματα της καταστροφής. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο άτυχος έφηβος.

Γιατί τα οστά του μπορεί να αλλάξουν τη χρονολογία

Η ακριβής ημερομηνία της έκρηξης της Σαντορίνης αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο έντονης επιστημονικής διαμάχης.

Χρονολογήσεις οργανικών υλικών, όπως ξύλο και κάρβουνο, έχουν οδηγήσει αρκετούς ερευνητές σε ημερομηνίες γύρω στο 1600 π.Χ. Άλλα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία, ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεταγενέστερης έκρηξης.

Η περίπτωση του εφήβου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν πρόκειται απλώς για ένα κομμάτι ξύλου ή έναν σπόρο που μπορεί να είχε ζήσει και να είχε χρησιμοποιηθεί αρκετό διάστημα πριν από την καταστροφή.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχασε τη ζωή του στο ίδιο το καταστροφικό γεγονός που επιχειρούν να χρονολογήσουν.

Εάν η νέα ραδιοχρονολόγηση επιβεβαιωθεί, η έκρηξη θα μπορούσε να μετακινηθεί χρονικά πολύ πιο κοντά στο 1500 π.Χ.

Το μεγάλο ερώτημα για τους Μινωίτες

Η χρονολόγηση αυτή μπορεί να επηρεάσει και μία από τις σημαντικότερες θεωρίες για την παρακμή του μινωικού πολιτισμού.

Οι Μινωίτες είχαν δημιουργήσει έναν ισχυρό πολιτισμό με επίκεντρο την Κρήτη, αναπτύσσοντας εμπορικά δίκτυα και σημαντικές πόλεις σε ολόκληρο το Αιγαίο. Περίπου από τα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ., όμως, η ισχύς τους άρχισε να υποχωρεί.

Για χρόνια, οι επιστήμονες δυσκολεύονταν να συνδέσουν άμεσα την έκρηξη της Σαντορίνης με αυτή την παρακμή, κυρίως εξαιτίας της χρονικής απόστασης.

Αν η έκρηξη συνέβη πράγματι γύρω στο 1600 π.Χ., τότε μεσολαβούν περίπου 150 χρόνια μέχρι την περίοδο της μεγάλης μινωικής υποχώρησης.

Αν όμως η νέα χρονολόγηση γύρω στο 1500 π.Χ. επιβεβαιωθεί, το χρονικό κενό περιορίζεται δραματικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεται πως η έκρηξη κατέστρεψε τον μινωικό πολιτισμό. Θα ενισχύσει όμως σημαντικά το ερώτημα για το αν τα τσουνάμι, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και οι οικονομικές συνέπειες της καταστροφής συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του μινωικού κόσμου.

Συνδέεται τελικά η Σαντορίνη με το τέλος του μινωικού κόσμου;

Η θεωρία ότι η τεράστια έκρηξη της Σαντορίνης και τα τσουνάμι που ακολούθησαν συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποδυνάμωση του μινωικού πολιτισμού συζητείται εδώ και δεκαετίες.

Η έκρηξη, τα γιγαντιαία κύματα και οι ευρύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειές τους θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στα εμπορικά δίκτυα και στους παράκτιους οικισμούς του μινωικού κόσμου.

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν πάντοτε η χρονολόγηση: εάν η έκρηξη είχε συμβεί περίπου στο 1600 π.Χ., μεσολαβούσε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την εμφανή παρακμή του μινωικού πολιτισμού γύρω στο 1450 π.Χ.

Ο σκελετός του άτυχου εφήβου μπορεί τώρα να αλλάξει αυτή την εικόνα.

Εάν τα νέα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, όπως επισημαίνεται και σε ντοκιμαντέρ του National Geographic, η καταστροφή θα τοποθετείται σχεδόν έναν αιώνα αργότερα από τη συχνά αποδεκτή χρονολογία γύρω στο 1600 π.Χ. και πολύ πιο κοντά στην περίοδο κατά την οποία ξεκίνησε η μεγάλη υποχώρηση του μινωικού πολιτισμού.

Έτσι, ένα αγόρι που δεν κατάφερε να ξεφύγει από ένα γιγαντιαίο κύμα πριν από περισσότερα από 3.500 χρόνια μπορεί σήμερα να προσφέρει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επίλυση ενός αρχαιολογικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες επί δεκαετίες.

Το ντοκιμαντέρ «Lost Treasures Of Ancient Greece: Pompeii’s Lost Twin», στο οποίο παρουσιάζονται τα νέα στοιχεία, θα προβληθεί από το National Geographic την Κυριακή 9 Αυγούστου.

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