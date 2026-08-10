Τόσος «αέρας» για έναν λόγο: Τι πραγματικά περιέχουν τα σακουλάκια με τα πατατάκια

Τα σακουλάκια με τα πατατάκια, εκτός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωμένη ποσότητα, έχουν και πολύ αέρα μέσα. Ή μήπως δεν είναι αέρας; Αυτό που έχει μέσα το σακουλάκι δεν είναι αέρας, αλλά άζωτο, ένα αέριο που βοηθάει στην διατήρηση της ποιότητας των σνακ.

Το άζωτο χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων, αφού προστατεύει τα τσιπς από την οξείδωση που προκαλεί το οξυγόνο, διατηρώντας τα γευστικά και τραγανά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Παράλληλα, το άζωτο λειτουργεί σαν ένα είδος «μαξιλαριού» μέσα στη συσκευασία, αφού μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να θρυμματιστούν πριν φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών. Ειδικοί στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων επισημαίνουν ότι η χρήση αζώτου δεν αποτελεί τέχνασμα για να φαίνεται μεγαλύτερη η συσκευασία, αλλά μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς για λόγους ασφάλειας και ποιότητας.

Οπότε, όσοι λατρεύουν τα πατατάκια ή γενικότερα τα snacks τέτοιου είδους, πλέον γνωρίζουν για ποιο λόγο είναι έτσι η συσκευασία.

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