Sold out τα 8.282 εισιτήρια του ΟΦΗ για το Super Cup!

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Κατάμεστη αναμένεται να είναι η πλευρά των φίλων του ΟΦΗ στο μεγάλο ραντεβού του Super Cup, καθώς η κρητική ομάδα ανακοίνωσε sold out στα 8.282 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της.

Η ζήτηση από τους φιλάθλους του ΟΦΗ ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Οι φίλοι του ΟΦΗ ετοιμάζονται πλέον να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Η ανακοίνωση του sold out σημαίνει πως και τα 8.282 εισιτήρια που πήρε ο ΟΦΗ έγιναν ανάρπαστα, με την «ασπρόμαυρη» εξέδρα να αναμένεται εντυπωσιακή στο Super Cup.

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