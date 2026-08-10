Τελικά σε "γράφουν" αν προσπεράσεις περιπολικό; Η αλήθεια που κρύβει ο ΚΟΚ

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Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες εικόνες στους ελληνικούς δρόμους. Ένα περιπολικό κινείται στην δεξιά ή την μεσαία λωρίδα με ταχύτητα χαμηλότερη από το όριο, και πίσω του σχηματίζεται μια «ουρά» από επιβατικά αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων διστάζουν να το προσπεράσουν.

Ο φόβος του προστίμου ή της παρεξήγησης με τις αρχές οδηγεί πολλούς σε άσκοπη αναμονή.

Τι προβλέπει όμως πραγματικά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για το συγκεκριμένο ζήτημα;

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 21 του ΚΟΚ, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Η προσπέραση αστυνομικού οχήματος επιτρέπεται κανονικά. Ο νόμος δεν αντιμετωπίζει το περιπολικό με κάποιο ειδικό καθεστώς προνομίου, παρά μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όταν κινείται σε συνθήκες απλής περιπολίας, θεωρείται ένα κοινό όχημα.

Οι απαράβατοι κανόνες της προσπέρασης

Για να είναι απόλυτα νόμιμη η προσπέραση ενός περιπολικού, ο οδηγός οφείλει να τηρήσει στο ακέραιο τους γενικούς κανόνες ασφαλείας:

Τήρηση των ορίων ταχύτητας: Το γεγονός ότι προσπερνάτε δεν σας δίνει το δικαίωμα να υπερβείτε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του δρόμου. Αν το όριο είναι 90 χλμ/ώρα και το περιπολικό κινείται με 70 χλμ/ώρα, μπορείτε να το προσπεράσετε κινούμενοι εντός του ορίου.

Χρήση δεικτών κατεύθυνσης: Η έγκαιρη ενεργοποίηση του φλας πριν από την αλλαγή λωρίδας είναι υποχρεωτική.

Οδική σήμανση: Η προσπέραση απαγορεύεται αν στο σημείο υπάρχει διπλή συνεχόμενη γραμμή ή ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης προσπεράσματος (Ρ-30).

Πότε το προσπέρασμα μετατρέπεται σε παράβαση

Υπάρχουν δύο βασικές εξαιρέσεις όπου η προσπέραση αστυνομικού οχήματος μπορεί να επιφέρει βαριά πρόστιμα:

Αναμμένοι φάροι και σειρήνες: Αν το περιπολικό έχει ενεργοποιήσει τα ηχητικά ή φωτεινά σήματα κινδύνου, ο ΚΟΚ επιβάλλει στους οδηγούς να παραμερίσουν δεξιά, να διευκολύνουν την πορεία του και σε καμία περίπτωση να μην το προσπεράσουν.

Επικίνδυνος ελιγμός: Αν η προσπέραση γίνει από τα δεξιά ή χωρίς την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να βεβαιώσουν παράβαση για επικίνδυνη οδήγηση.

Το σύνδρομο του «τρομαγμένου οδηγού»

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καταγράφουν οι συγκοινωνιολόγοι είναι το απότομο φρενάρισμα των οδηγών μόλις αντικρίσουν περιπολικό.

Η ξαφνική μείωση της ταχύτητας από φόβο, όχι μόνο δεν προστατεύει τον οδηγό, αλλά αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο οπισθομετωπικής σύγκρουσης (καραμπόλας) για τα οχήματα που ακολουθούν.

Η ψυχραιμία και η πιστή εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας αποτελούν τον μοναδικό οδηγό. Αν το περιπολικό κινείται αργά και οι συνθήκες του δρόμου το επιτρέπουν, η προσπέραση είναι μια απόλυτα νόμιμη και ασφαλής επιλογή.

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