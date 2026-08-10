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500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

500.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας υπέγραψε ο Αρναουτάκης
clock 18:27 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την σύμβαση με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Διαγραμμίσεις τμημάτων οδοστρώματος σε οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης» υπέγραψε σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Το έργο οδικής ασφάλειας, αφορά συγκεκριμένα διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριοδείκτες στα σημεία: εθνικής οδού Ηράκλειο-Μοίρες-Αγ. Γαλήνη, στην επαρχιακή οδό Ηράκλειο-Βιάννος και στο τμήμα της εθνικής οδού Χανιά-Αεροδρόμιο-Τάφοι Βενιζέλων. Συνολικό μήκος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο περίπου 150 χιλιόμετρα. 

Το έργο

Συντήρηση υπάρχουσας διαγράμμισης του οδοστρώματος, τον διαχωρισμό λωρίδων ίδιας ή αντίθετων κατευθύνσεων, διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο (βέλη πορείας, λοξές γραμμές τύπου «zebra»), ενώ ο σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης με τη χρήση ανακλαστικής βαφής. 

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν επίσης: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Γιώργος Μαϊδης, ο διευθυντής της διεύθυνσης τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης και τα στελέχη της υπηρεσίας Μάνος Γωνιανάκης και Ανδρέας Φανουράκης.  

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