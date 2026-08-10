Πισκοπιανό Χερσονήσου: Με επιτυχία η εκδήλωση τιμής στον Μενέλαο Παρλαμά

Με τη συμμετοχή πλήθους δημοτών, ανθρώπων των γραμμάτων κι εκπροσώπων φορέων, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Παναγίας στο Πισκοπιανό Χερσονήσου, η εκδήλωση τιμής για τον Μενέλαο Παρλαμά. Η βραδιά είχε ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσφοράς του Παρλαμά, με έμφαση στη σχέση του με τον τόπο και τη διαχρονική αξία της πνευματικής του παρακαταθήκης.



Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη συμβολή του Παρλαμά στη γλώσσα, την ιστορία, την παράδοση και την επιστημονική έρευνα. Τόνισε ότι το έργο του στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στην Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και στο Αγροτικό Μουσείο Πισκοπιανού αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη και την Ελλάδα. Υπογράμμισε επίσης ότι η μνήμη του Παρλαμά συνδέεται με πράξεις από πλευράς του Δήμου, που βρίσκονται σε εξέλιξη κι αποτυπώνουν τη δέσμευση του Δήμου να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία του στον δημόσιο χώρο.

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Σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις των ομιλητών της εκδήλωσης. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τασούλα Μαρκομιχελάκη και ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Χαράλαμπος Κριτζάς παρουσίασαν πτυχές του έργου και της προσωπικότητας του Παρλαμά, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στη μελέτη της κρητικής ιστορίας και στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης.

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Η ανιψιά του Μενέλαου Παρλαμά κ. Ευαγγελία Καρβουνάκη, με την ομιλία της πρόσθεσε όχι μόνο την οικογενειακή διάσταση αλλά και μια άμεση, προσωπική μαρτυρία για τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Η κ. Καρβουνάκη αναφέρθηκε στη διαδρομή του Παρλαμά μέσα από το βλέμμα της οικογένειας, στις αξίες που μετέφερε στους δικούς του ανθρώπους, στη σχέση του με το Πισκοπιανό και στη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε τα γράμματα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Ειδικός Σύμβουλος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου, κ. Νίκος Γιγουρτάκης.

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Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον Κωστή Βελιγραντάκη και το συγκρότημά του, προσφέροντας ένα ευχάριστο κλείσιμο σε μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια τα γράμματα και τον πολιτισμό.

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