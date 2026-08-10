Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ξεκινούν οι ενστάσεις

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Διαθέσιμοι είναι από το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για το voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ της περιόδου 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ (aitisi26.eetaa.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Μέσω της προσωποποιημένης καρτέλας, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την εξέλιξη της αίτησης, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν, καθώς και για πιθανές ελλείψεις που οδήγησαν σε απόρριψη ή ελλιπή φάκελο.

Οι αιτούντες καλούνται να διασταυρώσουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων, ελέγχοντας αν έχουν συνυπολογιστεί τα εξής πεδία:

Το οικογενειακό εισόδημα και η εργασιακή κατάσταση (άνεργος ή εργαζόμενος).



Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η συνθήκη μονογονεϊκότητας, η τριτεκνία ή η πολυτεκνία.



Τυχόν ποσοστά αναπηρίας γονέα ή παιδιού.



Η εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ψηφιακά και η τελική βαθμολογία.

Οι ημερομηνίες των ενστάσεων και οι οριστικοί πίνακες



Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό απορρίφθηκε ή δεν προσμετρήθηκαν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης διατηρούν όλοι οι συμμετέχοντες, ακόμη κι αν η αρχική αίτησή τους δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Η ένσταση οφείλει να προσδιορίζει με ακρίβεια το σημείο αμφισβήτησης και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου.

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