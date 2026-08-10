Αλιευτικός τουρισμός: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες αλιείς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού και την ενίσχυση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων δημιουργούνται μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και την κατάλληλη προσαρμογή τους, ώστε να μπορούν να υποδέχονται επισκέπτες και να προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη μορφών αλιευτικού, βιωματικού και καταδυτικού τουρισμού, ιδιαίτερα σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος για τους αλιείς και την ενίσχυση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας.

Στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 προβλέπονται 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ αντίστοιχες δράσεις είχαν υλοποιηθεί και μέσω του CLLD/LEADER 2014-2020, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.

Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων αναμένεται να ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού κλάδου, προσφέροντας παράλληλα νέες προοπτικές στις τοπικές οικονομίες και στις παράκτιες κοινότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: