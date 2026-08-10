ΠΑΣΟΚ: «Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως "συγκρούεται" με τα συμφέροντα»

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο In.gr σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου. «Ο κ. Τσίπρας μάς ξανασυστήθηκε ως "συμβιβασμένος Μαδούρο" ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας «πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση» και τον καλεί να εξηγήσει την ταύτισή του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

«Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και επισημαίνει: «Η δήλωσή του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού».

«Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις», υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης

Πόρτο Γερμενό: «Καταβολή αποζημιώσεων μέσα σε 10 μέρες από το πρακτικό των δικαιούχων»

Άκης Σκέρτσος: Από το 2018 έως το 2025 οι καταθέσεις φυσικών προσώπων αυξήθηκαν