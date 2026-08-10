Ρίκα Διαλυνά: H Ηρακλειώτισσα ηθοποιός έγινε 95 ετών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ρίκα Διαλυνά έχει γενέθλια κι έγινε 95 χρονών. Η σπουδαία ηθοποιός γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1931 στο Ηράκλειο της Κρήτης και τα φετινά της γενέθλια έδωσαν την αφορμή για ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε ένα σπάνιο καλοκαιρινό στιγμιότυπό της από τη δεκαετία του 1960. Στη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή στην πλώρη ενός σκάφους, φορώντας ναυτικό καπέλο, αμάνικο τοπ και παντελόνι.

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη και πανέμορφη ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά! Με τον φακό του Κλεισθένη τη δεκαετία του 60», γράφει η ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης

Δάντης: «Δεν θα ξαναγράψω ποτέ τραγούδι για τη Eurovision, 22 χρόνια μετά υπάρχει αχαριστία για το My Number One»

Τούνη: Η ξεχωριστή έκπληξη για τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες