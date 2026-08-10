ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: H Ηρακλειώτισσα ηθοποιός έγινε 95 ετών

Ρίκα Διαλυνά
clock 19:00 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ρίκα Διαλυνά έχει γενέθλια κι έγινε 95 χρονών. Η σπουδαία ηθοποιός γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1931 στο Ηράκλειο της Κρήτης και τα φετινά της γενέθλια έδωσαν την αφορμή για ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο

 Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε ένα σπάνιο καλοκαιρινό στιγμιότυπό της από τη δεκαετία του 1960. Στη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή στην πλώρη ενός σκάφους, φορώντας ναυτικό καπέλο, αμάνικο τοπ και παντελόνι. 

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη και πανέμορφη ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά! Με τον φακό του Κλεισθένη τη δεκαετία του 60», γράφει η ανάρτηση.


View this post on Instagram

A post shared by Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

Διαβάστε επίσης 

Δάντης: «Δεν θα ξαναγράψω ποτέ τραγούδι για τη Eurovision, 22 χρόνια μετά υπάρχει αχαριστία για το My Number One»

Τούνη: Η ξεχωριστή έκπληξη για τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρίκα Διαλυνά Γενέθλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis