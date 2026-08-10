Κολομβία: Σκηνές χάους, μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ. Δεκάδες νεκροί, καταρρεύσεις κτηρίων και εγκλωβισμένοι

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Τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, στον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων από τον σεισμό.

Ο δήμαρχος της Μανιθάλες τόνισε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό.

Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

A building collapsed into rubble as a powerful 7.4 magnitude earthquake struck Colombia pic.twitter.com/MQLdBCyGPk — Surajit (@surajit_ghosh2) August 10, 2026

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

Τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά, από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία.

Ο δήμαρχος της πόλης Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές», που αξιολογούνται με τη χρήση drones.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ.

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Επίκεντρο του σεισμού είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

Η Βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας του Ροδαρίου του Μανιζάλες, ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi.







— Deprem esnasında dünyanın en büyük tuğla yapılı katedrallerinden biri olan Metropolitan Katedral Bazilikası ağır hasar gördü. pic.twitter.com/Othj8mR6FA — BPT (@bpthaber) August 10, 2026

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