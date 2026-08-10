Ηράκλειο: Εκτός Super Cup η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Αλατσατιανών – Η ηχηρή διαμαρτυρία της διοίκησης

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Την έντονη δυσαρέσκειά του για την ξαφνική απόφαση αποκλεισμού της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Αλατσιατιανών Ηρακλείου από την τελετή έναρξης και τις εκδηλώσεις του Super Cup, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, εκφράζει με ανακοίνωσή της η πρόεδρος του συλλόγου Χριστίνα Χατζηαδάμ.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, θα ήθελα να εκφράσω με το παρακάτω δελτίο Τύπου τη δυσαρέσκειά μας για τον αποκλεισμό της χορευτικής ομάδας του συλλόγου μας από τις εκδηλώσεις του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου.

Το Γεγονός και ο Αποκλεισμός

· Πληροφορηθήκαμε εδώ και έναν μήνα για τα μικρασιατικά χορευτικά δρώμενα στις 12 Αυγούστου.

· Επικοινωνήσαμε εγκαίρως με τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ.

· Ζητήσαμε τη συμμετοχή της χορευτικής μας ομάδας.

· Μας υποσχέθηκε ότι θα το μεταφέρει στην υπεύθυνη της Διοργάνωσης.

· Επικοινωνήσαμε πολλές φορές τηλεφωνικά έκτοτε χωρίς αποτέλεσμα.

· Αγνοηθήκαμε πλήρως, παρά τις προσπάθειές μας.





Η Θέση του Συλλόγου μας

· Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος μέλος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματίων Ελλάδας στον νομό, με ενεργή χορευτική ομάδα, η οποία έχει

εμφανιστεί πολλές φορές σε παραστάσεις εντός και εκτός Κρήτης με μεγάλη ανταπόκριση του κοινού.

· Ο σύλλογος μας με τα τμήματα και τις δράσεις του υπηρετεί με συνέπεια πάνω από 40 χρόνια την παράδοση των Αλατσάτων και της Μικράς Ασίας.

· Δεν προσκληθήκαμε ποτέ.

· Το Ζητήσαμε.

· Οι έχοντες την επιμέλεια της διοργάνωσης, μας αγνόησαν? Δεν γνώριζαν την ύπαρξη μας?

· Ο αποκλεισμός μας, από τη παραπάνω διοργάνωση δείχνει άγνοια ή αδιαφορία για τους θεσμικούς εκπροσώπους των Μικρασιατικών συλλόγων της πόλης μας.

· Ο πολιτισμός δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο ούτε προνόμιο αποκλειστικών αναθέσεων.

· Άραγε ποιοι είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Μικρασιατικής Μνήμης που προσκλήθηκαν επισήμως να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που τιμά την πόλη μας και με τι κριτήρια έγινε η επιλογή?





Η Απάντησή μας

· Ο πολιτισμός απαιτεί σεβασμό στη γνήσια τοπική Μικρασιατική μνήμη και τους Θεσμούς που την υπηρετούν.

· Λυπούμαστε για την επιλογή των διοργανωτών να αγνοήσουν τους φορείς της παράδοσης μας.

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