80.000 ευρώ για ένα διαβατήριο: Η απελπισμένη προσπάθεια χώρας να σωθεί από την κλιματική κρίση

Στο Ναουρού, η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή, καθώς η πλειονότητα των κατοίκων ζει στις παράκτιες περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Για να προστατεύσει τον πληθυσμό, η κυβέρνηση σχεδιάζει να μεταφέρει περίπου το 90% των οικογενειών στις πιο ορεινές και εσωτερικές περιοχές και να δημιουργήσει εκεί τις απαραίτητες υποδομές. Το σχέδιο, όμως, έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Μόνο η πρώτη φάση αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ το εσωτερικό του νησιού έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές από δεκαετίες εντατικής εξόρυξης.

Η πώληση υπηκοότητας για 80.000

Έτσι, το κράτος στράφηκε σε ένα πρόγραμμα πώλησης υπηκοότητας, προσφέροντας σε ξένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Ναοέρο, όπως ονομάζεται πλέον η χώρα. Περισσότερα για την αλλαγή ονομασίας

Η τιμή ανέρχεται σήμερα περίπου στα 80.000 ευρώ, ενώ το διαβατήριο προσφέρει ταξίδια χωρίς βίζα σε περισσότερους από 85 προορισμούς, ανάμεσά τους η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Οι νέοι πολίτες, ωστόσο, δεν μπορούν να αγοράσουν γη στο νησί. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, πέρυσι, έχουν ήδη προσελκυστεί περισσότεροι από 120 αγοραστές.

Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των κινδύνων για τη διεθνή ασφάλεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ένα παρόμοιο πρόγραμμα είχε καταργηθεί, όταν άτομα με δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα κατάφεραν να αποκτήσουν διαβατήρια.

Για να μην επαναληφθεί το ίδιο, οι σημερινές αρχές εφαρμόζουν αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης τεσσάρων σταδίων και πραγματοποιούν λεπτομερείς ελέγχους ιστορικού. Παράλληλα, διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν την υπηκοότητα εάν ο κάτοχός της διαπράξει σοβαρό αδίκημα.

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