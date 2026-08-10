H Eλένη Πετρουλάκη ποζάρει από το χωριό της στην Κρήτη

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Στην Κρήτη ταξίδεψε ακόμα μία φορά η Ελένη Πετρουλακη και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο χωριό της, στις Λιθίνες Λασιθίου.

Η γυμνάστρια βρέθηκε στα σοκάκια του χωριού και ξύπνησαν όλες οι παιδικές της αναμνήσεις.

"Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες…εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. αι η ψυχή θυμάται πού ανήκει", έγραψε στην ανάρτησή της.

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