ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

H Eλένη Πετρουλάκη ποζάρει από το χωριό της στην Κρήτη

πετρουλακη
clock 20:00 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην Κρήτη ταξίδεψε ακόμα μία φορά η Ελένη Πετρουλακη και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο χωριό της, στις Λιθίνες Λασιθίου.

Η γυμνάστρια βρέθηκε στα σοκάκια του χωριού και ξύπνησαν όλες οι παιδικές της αναμνήσεις.

"Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες…εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. αι η ψυχή θυμάται πού ανήκει", έγραψε στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης 

Η Μαρίνα Βερνίκου για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει με τον λαγοκέφαλο

Παπουτσάκη: Η καλοκαιρινή «πασαρέλα» με μαγιό στην Κρήτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ελενη πετρουλακη Λιθίνες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis