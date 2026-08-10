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ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Από τα social media έμαθε να πυροβολεί ο 14χρονος που σκότωσε οκτώ ανθρώπους

Μαθητής Ταϊλάνδη
clock 21:24 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές στην Ταϊλάνδη για τον 14χρονο που σκότωσε οκτώ ανθρώπους στην επαρχία Νονταμπούρι, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα.

Ο μαθητής φέρεται αρχικά να πυροβόλησε και να σκότωσε τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το πιστόλι του παππού του, και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε στο σχολείο, όπου άνοιξε πυρ.

Από τα social media έμαθε να πυροβολεί ο 14χρονος 

Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό Αταπόλ Ανουσίτ, έχουν εξεταστεί 17 μάρτυρες. Από τον υπολογιστή του 14χρονου προέκυψε ότι είχε πρόσβαση σε βίαιο περιεχόμενο μέσω social media, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να είχε μάθει διαδικτυακά τον χειρισμό όπλων. Δεν έχει εντοπιστεί, πάντως, προηγούμενη εκπαίδευσή του σε σκοπευτήριο.

Ιατροδικαστές είχαν χαρακτηρίσει τους πυροβολισμούς «αρκετά ακριβείς», καθώς αρκετές σφαίρες έπληξαν ζωτικά σημεία. Παράλληλα, εξετάζεται το γεγονός ότι καθηγητής είχε στο παρελθόν κατασχέσει αεροβόλο BB gun, το οποίο ο 14χρονος είχε αγοράσει μέσω Διαδικτύου και μεταφέρει στο σχολείο. Ο Αταπόλ δήλωσε ότι είναι «πιθανό» η επίθεση να ήταν προσχεδιασμένη.

Μεταξύ των πειστηρίων βρίσκονται το πιστόλι, κάλυκες, το κινητό τηλέφωνο και ένα μαχαίρι. Οι αρχές εξετάζουν επίσης την έκθεσή του σε βίαιο περιεχόμενο, το άγχος για τις σχολικές επιδόσεις, οικογενειακά προβλήματα και συγκρούσεις με φίλους ως πιθανούς παράγοντες που συνέβαλαν στην επίθεση.

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