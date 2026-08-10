Τιμήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης

Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ευτυχία Όλοφσον - Σαβιολάκη. Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν εκτενώς θέματα που αφορούν τον απόδημο Ελληνισμό, τις δράσεις της κρητικής ομογένειας στην Ευρώπη, καθώς και τις κοινές πολιτιστικές πρωτοβου-λίες με στόχο τη διατήρηση, προβολή και ανάδειξη της κρητικής παράδοσης και ταυτότητας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ευτυχία Όλοφσον - Σαβιολάκη παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, εκμέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες των μελών του για την δια-χρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στους απόδημους Κρήτες της Ευρώπης.

Στην πλακέτα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και βαθιάς ευγνωμο-σύνης για την ουσιαστική στήριξη του έργου και των δράσεών μας, καθώς και για τη διαχρο-νική προσφορά του στην κρητική ομογένεια.»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε για την τιμητική διάκριση, το-νίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι Κρήτες της διασποράς, ενισχύοντας τους άρρηκτους δε-σμούς τους με την Κρήτη.

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