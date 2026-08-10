ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Ρεσιτάλ Μότσαρτ στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με τον Άρη Γραικούση

Άρης Γραικούσης
clock 21:55 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει το Ρεσιτάλ πιάνου Wolfgang Amadeus Mozart: 270 χρόνια από τη γέννησή του (1756–2026) με τον καταξιωμένο πιανίστα Άρη Γραικούση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με ελεύθερη είσοδο.  

Μέσα από επιλεγμένα έργα, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη διαχρονική ιδιοφυΐα του Mozart και τη μοναδική ισορροπία της μουσικής του ανάμεσα στη διαύγεια και το συναίσθημα, τη χάρη και τη δραματική ένταση. Το πιάνο λειτουργεί ως αφηγητής ενός εσωτερικού μουσικού ταξιδιού, φωτίζοντας την εκφραστικότητα και την κρυμμένη πολυπλοκότητα πίσω από τη φαινομενική απλότητα των έργων.

Ο Άρης Γραικούσης προσεγγίζει το έργο του Mozart με σύγχρονη, προσωπική ματιά, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο πυρήνα και τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

Μια επετειακή βραδιά που προσκαλεί το κοινό να ξανασυναντήσει τον Mozart  στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, μέσα από τη ζωντανή ερμηνεία και την ατμόσφαιρα των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου.

Πρόγραμμα 

•    Fantasia in D minor  k. 397

•    Sonata No. 12 in F major k. 332

Allegro

Adagio

Allegro assai

•    Fantasia in C minor k. 475

(Adagio – Allegro – Andantino – Piu allegro – Tempo Ι)

•    Confutatis maledictis & Lacrymosa s550/2 (Από το “Requiem” κ. 626) σε μεταγραφή για πιάνο του Franz Liszt.

•    Fantasie brillante sur “Le nozze di Figaro” op. 493 (Φαντασία σε θέματα από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο) σε μεταγραφή για πιάνο του Carl Czerny.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Περιφερεια Κρητης Φεστιβάλ Μοτσαρτ Πιανο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis