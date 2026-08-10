Ηράκλειο: Ρεσιτάλ Μότσαρτ στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με τον Άρη Γραικούση

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει το Ρεσιτάλ πιάνου Wolfgang Amadeus Mozart: 270 χρόνια από τη γέννησή του (1756–2026) με τον καταξιωμένο πιανίστα Άρη Γραικούση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με ελεύθερη είσοδο.



Μέσα από επιλεγμένα έργα, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη διαχρονική ιδιοφυΐα του Mozart και τη μοναδική ισορροπία της μουσικής του ανάμεσα στη διαύγεια και το συναίσθημα, τη χάρη και τη δραματική ένταση. Το πιάνο λειτουργεί ως αφηγητής ενός εσωτερικού μουσικού ταξιδιού, φωτίζοντας την εκφραστικότητα και την κρυμμένη πολυπλοκότητα πίσω από τη φαινομενική απλότητα των έργων.



Ο Άρης Γραικούσης προσεγγίζει το έργο του Mozart με σύγχρονη, προσωπική ματιά, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο πυρήνα και τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.



Μια επετειακή βραδιά που προσκαλεί το κοινό να ξανασυναντήσει τον Mozart στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, μέσα από τη ζωντανή ερμηνεία και την ατμόσφαιρα των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου.

Πρόγραμμα

• Fantasia in D minor k. 397

• Sonata No. 12 in F major k. 332



Allegro



Adagio



Allegro assai

• Fantasia in C minor k. 475



(Adagio – Allegro – Andantino – Piu allegro – Tempo Ι)

• Confutatis maledictis & Lacrymosa s550/2 (Από το “Requiem” κ. 626) σε μεταγραφή για πιάνο του Franz Liszt.

• Fantasie brillante sur “Le nozze di Figaro” op. 493 (Φαντασία σε θέματα από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο) σε μεταγραφή για πιάνο του Carl Czerny.

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