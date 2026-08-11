Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός στις 20:30: Για την πρόκριση στην Ολλανδία οι ''ερυθρόλευκοι''

Με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Τρίτης (11/8, 20:30, MEGA) από τη Ναϊμέγκεν.



Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό την περσινή έκπληξη του



ολλανδικού πρωταθλήματος, η οποία επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από



18 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα από την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι»



θα παραταχθούν απόψε στο “Goffertstadion” με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα play-offs και τη



συνέχιση της ευρωπαϊκής τους πορείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Αν είμαστε καλύτεροι αύριο, αυτό μας δίνει αυτόματα περισσότερες πιθανότητες για να πάρουμε τη νίκη και την πρόκριση», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Εχουμε επίσης μια εβδομάδα περισσότερη δουλειά, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες, που δεν ήταν στο κατάλληλο επιθυμητό επίπεδο στο πρώτο ματς. Σίγουρα δουλέψαμε πολύ την εβδομάδα που μας πέρασε».

«Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. αλλά είμαστε εδώ όμως για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας και να τα καταφέρουμε. Όλοι μας έχουμε μεγάλο κίνητρο για να κερδίσουμε», σχολίασε από την πλευρά του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. «Εχουμε μεγάλη ευθύνη, θέλουμε την πρόκριση για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μαζί του όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με τον Σαντιάγκο Έσε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και τον κράτησε εκτός από το πρώτο ματς και να είναι κανονικά στην ερυθρόλευκη αποστολή.

Στην αποστολή είναι και ο νεαρός στόπερ Κουτσίδης, αλλά και ο Στεφάν Ορτέγκα, που πήρε τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα μετά την μεταγραφή του τελευταίου στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Ντικ Σρόιντερ αγωνίζεται για πρώτη φορά στο Champions League και θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του. Η Ναϊμέγκεν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Eredivisie μέσα στο Σαββατοκύριακο, χάνοντας μάλιστα με 2-1 από την Τέλσταρ.

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