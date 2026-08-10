Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Αυγούστου η Δημοτική Επιτροπή





Την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των υπ'αριθμ.252/2019, 68/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Τοπογραφικό Διάγραμμα και τον συνοδευτικό Πίνακα Κατανομής Χρήσεων και Εκτάσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του από 12 Απριλίου 2019 Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Δήμου Ηρακλείου.



2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης». Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. – Ανάκληση της με αριθμό 493/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.



3. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων Βικελαίας Βιβλιοθήκης Δ. Ηρακλείου» εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2026 του Δήμου Ηρακλείου, ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.



4. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μελέτη σταθεροποίησης της περιοχής εδαφικών παραμορφώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βουτών του Δήμου Ηρακλείου» και του 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών μονάδων (1ο ΠΚΤΜΝΕ).



5. Επικύρωση πρακτικού για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π.107634/02-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015525460) σύμβασης, για την προμήθεια και Εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» της Πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».



6. Επικύρωση πρακτικού για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π.114536/16-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015605855) σύμβασης, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον».



7. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 ευρώ για τον Α.Λ.Ε. 000.2690101001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών».



8. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες διοργάνωσης Συμποσίου Γλυπτικής», υπάρχει σχετική πίστωση σε βάρος του ομότιτλου ΑΛΕ:015.2420908074, με CPV 79952000-2 (Υπηρεσίες Εκδηλώσεων), για το ποσό των 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).



9. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής αποζημιώσεως του κ. Ι. Χαλαμπαλάκη λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από προστατευτικό που οριοθετούσε κάδους απορριμμάτων.



10. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης της κας Φ. Α. μετά από υπεύθυνη δήλωσή της, με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 554/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.



11. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Δ.Α.



12. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Γ. Π.



13. Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Α. Μπετεινάκη στο Ατσαλένιο προς εξυπηρέτηση της κας Λ.Ι.

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