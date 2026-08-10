«Σκεφτόμουν την αυτοκτονία» εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο του χωρισμού από την Τζολί

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Ο Μπράντ Πιτ σε συνέντευξή του στο Esquire αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, την οποία συνέδεσε με «οικογενειακά ζητήματα»

«Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου» δήλωσε

«Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση», πρόσθεσε.

Brad Pitt is opening up about "one little period" of time when he experienced suicidal thoughts. https://t.co/Spz4zcifdk — Us Weekly (@usweekly) August 10, 2026

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