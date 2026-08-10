ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

«Σκεφτόμουν την αυτοκτονία» εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο του χωρισμού από την Τζολί

brad
clock 23:00 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Μπράντ Πιτ σε συνέντευξή του στο Esquire αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, την οποία συνέδεσε με «οικογενειακά ζητήματα»

«Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου» δήλωσε

«Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Oδύσσεια: Ξεπέρασε σε εισπράξεις το ένα δισ. δολάρια

Ρίκα Διαλυνά: H Ηρακλειώτισσα ηθοποιός έγινε 95 ετών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπραντ Πιτ Αυτοκτονία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis