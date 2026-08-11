Ευρωπαικό πρωτάθλημα στίβου: Ραντεβού με το χρυσό μετάλλιο απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ τους. Το πέτυχε ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν στα 5.000 μ. τη Δευτέρα (10/8), θέλει να το επαναλάβει και ο Έλληνας πρωταθλητής στο δικό του αγώνισμα, στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, σήμερα Τρίτη (11/8) στις 22:15.

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό και ότι αυτός είναι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε μια φανταστική γι’ αυτόν χρονιά.

Οι ελληνικές συμμετοχές τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ ανοίγουν με τους άλτες του ύψους Αντώνη Μέρλο και Αντρέα Μίτα στις 12:33 με το όριο να είναι 2.26.

Στις 13:40 διεξάγονται τα 110 μ. με εμπόδια με τη συμμετοχή του Χρήστου-Παναγιώτη Ρούμτσιου και στις 14:00 ξεκινά ο προκριματικός της δισκοβολίας με την παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη. Το όριο είναι 66.00.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη παίρνει μέρος στα 800 μ και θα πρέπει να βρεθεί είτε στις τρίτες πρώτες της σειράς της είτε να έχει έναν από τους τέσσερις καλύτερους χρόνους όσων ακολουθούν.

Το πρωινό πρόγραμμα θα κλείσει με τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 400 μ. με εμπόδια. Για την πρόκριση απαιτείται επίτευξη ενός από τους 12 καλύτερους χρόνους.

Το βράδι πρώτες μπαίνουν στη μάχη οι Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ (όριο: 4.55) και πριν από τον Μίλτο Τεντόγλου θα έχουμε τον πρώτο τελικό με ελληνικό χρώμα, αυτόν της σφυροβολίας με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στις 21:10.

Τελευταίος θα τρέξει με τα γαλανόλευκα ο Γιώργος Φρανκς στα ημιτελικά των 400 μ. στις 23:00.

* Ο αριθμός των μελών της ελληνικής ομάδας στο Μπέρμιγχαμ έπεσε στους 58 μετά την αναγκαστική απουσία, λόγω τραυματισμού, της βαδίστριας Χριστίνας Παπαδοπούλου.

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