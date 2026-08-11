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ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Eκατόμβη νεκρών και βιβλικές καταστροφές (τρομακτικά βίντεο)

σεισμος κολομβια
clock 06:56 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χάος, τρόμο και θάνατο έσπειρε ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα (10/8) την Κολομβία με το επίκεντρο να βρίσκεται κοντά στην πόλη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο.

Εκτός από τους περισσότερους από 132 νεκρούς, αγωνία επικρατεί για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες αγνοούμενους στα κτήρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 111 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 87 είναι οι τραυματίες, 61 κτήρια κατέρρευσαν και 1.575 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Κατέρρευσαν τμήματα νοσοκομείου στην Κάλι

Ιδιαίτερη αγωνία προκαλεί η κατάσταση στην Κάλι, όπου μεταξύ των κατασκευών που κατέρρευσαν βρίσκονται, σύμφωνα με το CNN, τμήματα παιδιατρικής και νεογνών νοσοκομείου.

Διασώστες, πυροσβέστες και κάτοικοι επιχειρούν σε πολλά σημεία μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, απομακρύνοντας συντρίμμια και αναζητώντας εγκλωβισμένους.



Παράλληλα, ο Κολομβιανός πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρόσθεσε ότι η διάσωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Επίσης, ο Εσπριέγια, συγκάλεσε επιτροπή έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να είναι προσεκτικοί λόγω του κινδύνου μετασεισμών.



H κυβερνήτης της Κοιλάδας του Καούκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo «El Tiempo» πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά: «Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», αρχικά και συνέχισε:

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.



Μεγάλες ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Μανισάλες, ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση. Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, καταγράφει τη στιγμή της σεισμικής δόνησης και το μέρος του καταρρέει.



Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Copernicus.



Πέρα από την ΕΕ, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και οι ΗΠΑ, προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμα να βοηθήσουν την Κολομβία σε ό,τι χρειαστεί.

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