Βενιζέλειο - πτώση σοβάδων: Σκληρή απάντηση των εργαζομένων στο "παιδιά χαλαρώστε" του Άδωνι Γεωργιάδη

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Ένα ακόμα περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, αυτή τη φορά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η πτώση σοβάδων από την οροφή γραφείου επιμελητών δεν προκάλεσε τραυματισμούς καθαρά από τύχη, καθώς οι γιατροί απουσίαζαν εκείνη την ώρα. Ωστόσο, πυροδότησε μια έντονη πολιτική και συνδικαλιστική κόντρα, αποτυπώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την καθημερινότητα των εργαζομένων στην υγεία.

Η «χαλαρή» αντίδραση του Υπουργείου

Η αρχική αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινήθηκε στη γραμμή της υποβάθμισης του γεγονότος.

Με τη φράση «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ», ο Υπουργός επιχείρησε να αντικρούσει την κριτική, εστιάζοντας στο ότι τέτοια τεχνικά ζητήματα μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε παλιό κτίριο και δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα του συστήματος υγείας. Παράλληλα, δόθηκαν εντολές στην Τεχνική Υπηρεσία για άμεσους ελέγχους.

Η σκληρή απάντηση των εργαζομένων

Η απάντηση του προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρη Φλυτζάνη, ήταν άμεση και έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων. Ο κ. Φλυτζάνης κατηγόρησε τον Υπουργό για επικοινωνιακή διαχείριση και αποφυγή της ουσίας.

Η απάντηση Φλυτζανή

Κύριε Υπουργέ,

η ανάρτησή σας στο Χ για το νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής στο Βενιζέλειο δεν απαντά στην ουσία των ζητημάτων που θέσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου.

Δεν είπαμε ότι «καταρρέει το ΕΣΥ».

Είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ πιο σοβαρό:

Το παλαιό κεντρικό κτίριο του Βενιζελείου αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα και απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των ώριμων έργων ανακαίνισής του.

Το ότι, όπως αναφέρετε, έπεσαν «μόλις» 1,5 τ.μ. σοβά από την οροφή ενός κλειστού γραφείου δεν κάνει το περιστατικό λιγότερο σοβαρό.

Ευτυχώς δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή εργαζόμενος.

Αυτό όμως δεν είναι απόδειξη ασφάλειας. Είναι θέμα τύχης.

Και η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.

Αναφέρεστε στην ύπαρξη γραπτών και προφορικών εντολών για συχνούς ελέγχους από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι έλεγχοι ασφαλώς και πρέπει να γίνονται.

Όμως οι έλεγχοι και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη συνολικής ανακαίνισης ενός κτιρίου 76 ετών.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ερώτημα που αποφεύγει να απαντήσει η ανάρτησή σας:

Πότε θα χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου του Βενιζελείου;

Γιατί η Πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης του κεντρικού κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφιστάμενου στατικού φορέα και στατικές ενισχύσεις όπου απαιτούνται.

Άρα το πρόβλημα είναι γνωστό.

Η ανάγκη παρέμβασης είναι γνωστή.

Οι μελέτες έχουν γίνει.

Το έργο είναι ώριμο.

Αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση.

Το ίδιο ισχύει και για το ώριμο έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Αυτά είναι τα δύο συγκεκριμένα αιτήματα που θέσαμε.

Και για αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη στην απάντησή σας.

Δεν μας απαντήσατε:

Πόσα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου;

Από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο;

Πότε δημοπρατείται το έργο;

Πότε ξεκινούν οι εργασίες;

Αυτές είναι απλές, συγκεκριμένες και απολύτως θεσμικές ερωτήσεις.

Και περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις.

Δεν ζητάμε επικοινωνιακή διαχείριση ενός ακόμη περιστατικού.

Ζητάμε να αντιμετωπιστεί η αιτία που το προκαλεί.

Το Βενιζέλειο λειτουργεί από το 1950.

Το κεντρικό του κτίριο έχει πλέον ηλικία 76 ετών.

Δεν μπορεί η στρατηγική για ένα κτίριο αυτής της ηλικίας να είναι μόνο «έχουμε δώσει εντολές να το ελέγχουν συχνά».

Η συντήρηση είναι απαραίτητη. Η ανακαίνιση όμως είναι αναγκαία.

Και επειδή αναφέρεστε στο «μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης από την ίδρυση του ΕΣΥ», οι εργαζόμενοι και οι πολίτες της Κρήτης δικαιούνται να γνωρίζουν:

Περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα η πλήρης ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου του Βενιζελείου;

Και εάν ναι:

Πότε θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και πότε θα ξεκινήσει το έργο;

Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα.

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου δεν έχει κανέναν λόγο να θέλει να παρουσιάσει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως «καταρρέον».

Έχουμε κάθε λόγο να απαιτούμε να είναι ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό.

Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που μπαίνουμε κάθε πρωί σε αυτό το κτίριο.

Εμείς εργαζόμαστε στους χώρους του.

Εμείς βρισκόμαστε δίπλα στους ασθενείς.

Και εμείς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την πραγματική κατάσταση των υποδομών.

Γι' αυτό και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την πτώση τμήματος της οροφής ως «ένα απρόβλεπτο γεγονός που απλώς αποκαταστάθηκε».

Ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να είναι απρόβλεπτο. Η παλαιότητα και η ανάγκη ανακαίνισης του κτιρίου δεν είναι.

Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά.

Δεν ζητάμε να κλείσει το Βενιζέλειο.

Ζητάμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες.

Το Βενιζέλειο είναι ένα νοσοκομείο στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη. Δεν μπορεί να αφεθεί να οδηγηθεί σταδιακά σε απαξίωση επειδή η Πολιτεία δεν εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση για έργα που έχουν ήδη ωριμάσει.

Κύριε Υπουργέ,

την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Ηράκλειο, δεν χρειάζεται να μας πείτε να «χαλαρώσουμε».

Ελάτε να δείτε από κοντά την πραγματικότητα του παλαιού κεντρικού κτιρίου.

Και, αν θέλετε να μας καθησυχάσετε πραγματικά, μην έρθετε μόνο με διαβεβαιώσεις.

Ελάτε με τη χρηματοδότηση.

Γιατί το Βενιζέλειο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές παρεμβάσεις.

Χρειάζεται έργα, χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Και αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε θεσμικά, τεκμηριωμένα και επίμονα.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να μη συνεχίσουν να πέφτουν οι οροφές.

Το ζητούμενο είναι να μην αφήσουμε ένα νοσοκομείο 76 ετών να καταρρεύσει από την εγκατάλειψη.

Το Βενιζέλειο πρέπει να ανακαινιστεί τώρα. Όχι όταν θα είναι αργά.

Δημήτρης Φλυτζανής



Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου

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