Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 37χρονος αστυνομικός με μώλωπες μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας αναζητούνταν από τη σύντροφό του, ενώ οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των αστυνομικών. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και αστυνομικοί από ποικίλες υπηρεσίες, όπως η Ασφάλεια και το ελληνικό "FBI", δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Τι ανέφερε η σύντροφός του



Η σύντροφός του, μετέβη σήμερα περίπου στις 21:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και δήλωσε την εξαφάνισή του, αναφέροντας ότι δεν είχε νέα του από χθες, περίπου στις 22:30.

Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχε υπηρεσία σήμερα το πρωί, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε.

Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από την εξαφάνισή του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε, αρχικά υπέθεσε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς ήταν κάτι που έκανε συχνά και επέστρεφε στο σπίτι το επόμενο πρωί.

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