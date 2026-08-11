ΤΕΤ.12 Αυγ 2026 02:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χανιά - "Νύχτα εφιάλτης" στη Νέα Χώρα: Λασπόνερα και λύματα "έπνιξαν" υπόγειο κατοικίας (βίντεο)

λυματα
clock 08:26 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έναν απίστευτο εφιάλτο έζησαν τη νύχτα της Δευτέρας κάτοικοι στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν είδαν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στα λασπόνερα και στα ακάθαρτα ύδατα, με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) να τρέχει εκ των υστέρων να εντοπίσει τα αίτια της καταστροφής.

Το σοβαρό περιστατικό - σύμφωνα με το zarpanews - σημειώθηκε στην οδό Σελίνου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Βάσσου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα κεντρικό φρεάτιο της περιοχής έφραξε ολοκληρωτικά.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ορμητικά νερά μαζί με λύματα άρχισαν να αναβλύζουν από το οδόστρωμα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, καθώς τα μολυσμένα νερά δεν περιορίστηκαν στους δρόμους, αλλά εισέβαλαν σε υπόγειο διπλανής κατοικίας.

Σοκ για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου βρέθηκαν προ εκπλήξεως μέσα στη νύχτα, βλέποντας τα λασπόνερα να πλημμυρίζουν τον χώρο τους.

Η απόγνωση και η αγανάκτηση ήταν έκδηλες, καθώς η δυσοσμία και ο κίνδυνος εκτεταμένων υλικών ζημιών μετέτρεψαν τη νύχτα σε έναν ατέλειωτο γολγοθά.

Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ για την απόφραξη του αγωγού και την εκτροπή των υδάτων. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται το ευαίσθητο σημείο του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από τους περιοίκους, οι οποίοι ζητούν άμεση θωράκιση των υποδομών της Νέας Χώρας ενόψει των επόμενων κακοκαιριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενιζέλειο - πτώση σοβάδων: Σκληρή απάντηση των εργαζομένων στο "παιδιά χαλαρώστε" του Άδωνι Γεωργιάδη



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νέα Χώρα Χανίων Λύματα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis