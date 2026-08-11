Χανιά - "Νύχτα εφιάλτης" στη Νέα Χώρα: Λασπόνερα και λύματα "έπνιξαν" υπόγειο κατοικίας (βίντεο)

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Έναν απίστευτο εφιάλτο έζησαν τη νύχτα της Δευτέρας κάτοικοι στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν είδαν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στα λασπόνερα και στα ακάθαρτα ύδατα, με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) να τρέχει εκ των υστέρων να εντοπίσει τα αίτια της καταστροφής.

Το σοβαρό περιστατικό - σύμφωνα με το zarpanews - σημειώθηκε στην οδό Σελίνου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Βάσσου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα κεντρικό φρεάτιο της περιοχής έφραξε ολοκληρωτικά.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ορμητικά νερά μαζί με λύματα άρχισαν να αναβλύζουν από το οδόστρωμα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, καθώς τα μολυσμένα νερά δεν περιορίστηκαν στους δρόμους, αλλά εισέβαλαν σε υπόγειο διπλανής κατοικίας.

Σοκ για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου βρέθηκαν προ εκπλήξεως μέσα στη νύχτα, βλέποντας τα λασπόνερα να πλημμυρίζουν τον χώρο τους.

Η απόγνωση και η αγανάκτηση ήταν έκδηλες, καθώς η δυσοσμία και ο κίνδυνος εκτεταμένων υλικών ζημιών μετέτρεψαν τη νύχτα σε έναν ατέλειωτο γολγοθά.

Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ για την απόφραξη του αγωγού και την εκτροπή των υδάτων. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται το ευαίσθητο σημείο του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από τους περιοίκους, οι οποίοι ζητούν άμεση θωράκιση των υποδομών της Νέας Χώρας ενόψει των επόμενων κακοκαιριών.

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