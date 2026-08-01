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ΚΡΗΤΗ

Η Σητεία τίμησε την Παναγία τη Φανερωμένη - Χοροστάτησε ο Προικοννήσου Ιωσήφ

φανερωμενη σητεια
clock 08:08 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κλίμα ιδιαίτερης κατάνυξης τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου 2026 η Ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη θέση «Τράχηλα» της Ενορίας Σκοπής Σητείας, χοροστατούντος του παρεπιδημούντος κατ᾽ αυτάς στη γενέτειρά του Σητεία Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ.



Πριν την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωσήφ κατά το έθος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο, ομιλώντας για το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.

παναγια φανερωμενη σητεια

Ο εκλεκτός και λόγιος Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου με λόγο θεολογικό, ζείδωρο, μεστό αλλά και εύληπτο υπογράμμισε την ιδιαίτερη ευλάβεια και τιμή των πιστών προς τη Μητέρα της Ζωής, καθώς μπροστά στην εικόνα της εναποθέτουν τους καημούς, τα δάκρυα, τις ελπίδες, τους φόβους και τις ευχαριστίες τους, και εκζητούν τη μητρική της προστασία και τη μεσιτεία της προς τον Υιό της και Θεό μας.

Επίσης, αφού σημείωσε τη μακρόχρονη παράδοση των Σητειακών να προσέρχονται κατά τον Δεκαπενταύγουστο στο ιερό σέβασμα της Παναγίας της Φανερωμένης Σητείας, η οποία χρονολογείται από τα χρόνια της Ενετοκρατίας, ευχήθηκε στους προσκυνητές να συνεχίσουν να καταφεύγουν στη μητρική σκέπη και την κραταιά προστασία της Παναγίας μας, η οποία είναι η παρηγοριά των θλιμμένων, η ελπίδα των απελπισμένων και το ασφαλές λιμάνι κάθε ψυχής που αναζητά τον Χριστό.

παναγια φανερωμενη σητεια

Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Δημήτριος Αχλαδιανάκης, Εφημέριος της Ενορίας Σκοπής, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος παρέστη συμπροσευχόμενος και διακονών στο Ιερό Αναλόγιο.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί από την ευρύτερη περιοχή της Σητείας, αρκετοί από τους οποίους περπάτησαν πεζή μέχρι την ιστορική Ενοριακή Μονή για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης.

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