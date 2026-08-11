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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης – Ζημιές σε μηχανάκια, σώθηκε το κτίριο

Πυροσβεστικό
clock 08:37 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο πλησίον των εγκαταστάσεων του ΣΥΦΑΚ (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης).

Η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των παρευρισκόμενων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε μια ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας τις φλόγες πριν αυτές προσεγγίσουν ή επεκταθούν στο κτήριο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις κατάσβεσης, καθώς η τοποθεσία αποτελεί κεντρικό σημείο διανομής φαρμάκων και η επέκταση της φωτιάς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο. Οι καπνοί έγιναν αμέσως αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των εργαζομένων και των περιοίκων, οι οποίοι επιχείρησαν με όσα μέσα διέθεταν μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Το κτήριο του ΣΥΦΑΚ προστατεύτηκε πλήρως και δεν υπέστη καμία δομική ή εσωτερική ζημιά.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης, όμως σημαντικές υλικές ζημιές σημειώθηκαν σε σταθμευμένα μηχανάκια, από το θερμικό φορτίο και τις φλόγες.

συφακ φωτια

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έναρξη της πυρκαγιάς.

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