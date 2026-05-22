Με επιτυχία το 17ο παγκρήτιο φαρμακευτικό συνέδριο

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 16–17 Μαΐου 2026 στο Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς από όλη την Ελλάδα, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και εκπροσώπους θεσμικών φορέων.

Το συνέδριο διοργανώθηκε με οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΙΤΕ, του ΠΦΣ, του ΙΔΕΕΑΦ και του Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE).

Κατά την επίσημη έναρξη, ο Πρόεδρος του ΦΣ Ηρακλείου Αριστοτέλης Σκουντάκης ανέδειξε τον εξελισσόμενο ρόλο του φαρμακείου ως πυλώνα υγείας, πρόληψης και καινοτομίας. Κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου ήταν η Dr. Ivana Tadic (PCNE, Πανεπιστήμιο Innsbruck) με θέμα «Pharmaceutical care: next directions in pharmacy practice – From medication supply to outcomes-driven services», ενώ πραγματοποιήθηκε και τιμητική βράβευση της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία παρέλαβε η Κοσμήτορας, Καθηγήτρια Αιματολογίας, κα Ελένη Παπαδάκη.

Image

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, η Αντιπρύτανις του Παν. Κρήτης, Καθ. Μαρία Βαμβακάκη, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις αναπτυσσόμενες συνέργειες του Ιδρύματος με τον ΦΣΗ στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης/δια βίου μάθησης.

Οι επιστημονικές εισηγήσεις κάλυψαν σύγχρονες διαστάσεις της φαρμακευτικής πρακτικής, της δημόσιας υγείας και της κοινοτικής φαρμακευτικής.

Η φαρμακοποιός κα Αγάπη Φουρναράκη παρουσίασε τον ρόλο του φαρμακοποιού στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ενώ η Επικ. Καθ. ΙΣ ΠΚ Δρ. κα Ειρήνη Βασαρμίδη ανέδειξε ζητήματα φαρμακοεπαγρύπνησης στις διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. Η φαρμακοποιός κα Βασιλική Κουβίδη παρουσίασε δεδομένα για την εμβολιαστική κάλυψη των φαρμακοποιών της Κρήτης, ενώ ο Καθ. Φαρμακολογίας ΙΣ–ΠΚ Δρ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος ανέπτυξε τις εξελίξεις στις νέες θεραπείες των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Παράλληλα, η Καθ. ΓΙ & ΔΥ ΙΣ ΠΚ Δρ. Ιωάννα Τσιλιγιάννη παρουσίασε τη σημασία της συνεργασίας ΠΦΥ και φαρμακοποιών στα αναπνευστικά νοσήματα, ενώ η Δρ. Ιωάννα Μητρούσκα εστίασε στις παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος.

Image

Το στρογγυλό τραπέζι «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Δημόσια Υγεία ως εταίροι συνεργασίας για ποιοτική φροντίδα στην κοινότητα» συντόνισε ο Δρ. Μάριος Σπανάκης, με τη συμμετοχή του Καθ. Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν. Θεσσαλίας Δρ. Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, του Αν. Καθ. ΠΦΥ ΙΣ ΠΚ Δρ. Εμμανουήλ Συμβουλάκη και του Καθ. Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντή ΚΕΠΕΤ και ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ Δρ. Νίκου Παπαδάκη. Στο πλαίσιο της συζήτησης ανακοινώθηκε η επικείμενη δράση για την υπέρταση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω των κοινοτικών φαρμακείων.

Το τραπέζι «Τα Φαρμακεία ως Στρατηγικοί Εταίροι Καινοτομίας στην Υγεία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη», υπό τον συντονισμό του Αριστοτέλη Σκουντάκη, συγκέντρωσε τη συμμετοχή των Δρ. Γιώργου Παπαμιχαήλ (ΕΤΕΠ-Κ), Δρ. Μιχάλη Παυλίδη (Καθ. Βιολογίας ΠΚ και Δ/ντή Μήτις), Δρ. Νεκτάριου Ταβερναράκη (ΙΜΒΒ–ΙΤΕ, ΙΣ–ΠΚ και Προέδρου EMBC) και της κας Χρυσής Δασκαλάκη από την Περιφέρεια Κρήτης, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση φαρμακείου, έρευνας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Image

Το πρόγραμμα «Περσεφόνη» για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών παρουσιάστηκε από τη φαρμακοποιό κα Ευγενία Κυνηγάκη, με συντονισμό της Άρτεμις Καβουσανού (ΦΣΗ) και σχολιασμό από τον κ. Εμμανουήλ Κατσαράκη (ΠΦΣ & ΦΣΧ) και την κα Σοφία Κατσαμάνη (ΦΣΗ), αναδεικνύοντας τον ρόλο του φαρμακείου ως σημείου έγκαιρης κοινωνικής υποστήριξης.

Η ενότητα «Το Φαρμακείο αλλάζει» εστίασε στις νέες επαγγελματικές και επιχειρησιακές συνθήκες του κλάδου, με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΣΥΦΑΚ κ. Χαράλαμπο Κετσιμπάση και συντονισμό του κ. Μιχάλη Αλιφιεράκη (ΦΣΗ).

Στο σκέλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ο Μάριος Σπανάκης μίλησε για την «Ενδυνάμωση Φαρμακοποιών για τη Φαρμακευτική Φροντίδα στην Ευρώπη», με σχολιασμό από την Dr. Ivana Tadic και τον Δρ Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, αναδεικνύοντας τη σύνδεση διά βίου μάθησης, έρευνας και κλινικής πρακτικής.

Παρουσιάστηκε επίσης η δράση ανάδειξης του ιστορικού αρχείου του ΦΣΗ μέσω της ψηφιοποίησης βιβλίων αναγραφής συνταγών φαρμακείων της περιόδου 1935–1975. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης υπό την εποπτεία της Δ/ντριας κας Ελένης Κωβαίου, σε συνεργασία με τον κόμβο GR digiGOV-innoHUB και την εταιρεία INTEROPTICS.

Στο πάνελ «Το φαρμακείο στην ψηφιακή εποχή», η Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ Καθ. κα Αγγελική Πουλυμενάκου και η φαρμακοποιός Παναγιώτα Μελιοπούλου ανέλυσαν τις προοπτικές του ψηφιακού μετασχηματισμού και του φαρμακευτικού marketing, υπό τον συντονισμό του Μιχάλη Αλιφιεράκη.

Το συνέδριο ανέδειξε ακόμη νέες πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, όπως τη δημιουργία ειδικού τεύχους του Frontiers in Pharmacology με θέμα “Advancing Pharmaceutical Care in Primary Healthcare through Real-World Evidence and Innovation”, καθώς και τον διαγωνισμό καινοτομίας «Ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο».

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση των νικητών του διαγωνισμού καινοτομίας «Ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο», ο οποίος ανέδειξε ιδέες που συνδέουν την τεχνολογία, την εξατομικευμένη φροντίδα και τη φαρμακευτική πράξη.

Νικητής αναδείχθηκε το GALENIC 360° και ακολούθησε το PHARMAI και το ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΙ

Ακολούθησε η συζήτηση για τις εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με συντονισμό του Αριστοτέλη Σκουντάκη και συμμετοχή του προεδρείου του ΠΦΣ με τους κ.κ. Απόστολο Βαλτά (Πρόεδρο ΠΦΣ), Σεραφείμ Ζήκα (Αντιπρόεδρο ΠΦΣ), Εμμανουήλ Κατσαράκη (Γραμματέα ΠΦΣ), καθώς και των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης με τους κ.κ . Κωνσταντίνος Βαρδιάμπασης (ΦΣΡ) και Δημήτριος Πενίδης (ΦΣΛ).

Συμπέρασμα: Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι το φαρμακείο εξελίσσεται σε πολυδιάστατο και στρατηγικό εταίρο της υγείας, της πρόληψης, της κοινωνικής παρέμβασης της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι βασική ανάγκη η εφαρμογή τεκμηριωμένου πλασίου φαρμακευτικής φροντίδας που θα διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της φροντίδας υγείας στην κοινότητα.

Το Παγκρήτιο Συνέδριο αποτελεί την πιο παλιά επιστημονική συνάντηση φαρμακοποιών που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το Συντονιστικό Όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου ήταν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥΦΑΚ).O ΦΣΗ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στο ΣΥΦΑΚ για τη στήριξη στο συνέδριο αλλά και στις εκπαιδευτικές δράσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική».

Ο ΦΣΗ ευχαριστεί θερμά και τη Noufio Communication Services για την άρτια οργανωτική υποστήριξη που παρείχε σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης του συνεδρίου.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 2028 στο 18ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο που θα διοργανωθεί από το Φ.Σ. Λασιθίου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός

Κρήτη: Στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Τραγικός επίλογος μετά από 5 μήνες

Δήμος Ηρακλείου: Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Δυναμώνουν οι φωνές για την παγκρήτια πανυγειονομική κινητοποίηση