Κρήτη: Στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Τραγικός επίλογος μετά από 5 μήνες

Ένας μακρύς και επίπονος κύκλος αγωνίας για την οικογένεια, τους συναδέλφους και τις αρχές έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κρήτη. Η σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση που βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα ανήκει τελικά στον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί μυστηριωδώς από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Το χρονικό του εντοπισμού

Το μακάβριο εύρημα εντόπισαν τυχαία το μεσημέρι κτηνοτρόφοι της περιοχής, σε μια δύσβατη τοποθεσία κοντά στο χωριό Τζιτζιφέ (πλησίον του Φρε). Ο σκελετός βρέθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, υπό τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, καθώς και κλιμάκιο διασωστών. Από την πρώτη στιγμή, τα ρούχα που έφερε η σορός —και συγκεκριμένα ένα γαλάζιο φούτερ— «έδειχναν» τον άτυχο 33χρονο, καθώς ταίριαζαν απόλυτα με την περιγραφή της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος εργαζόταν ως ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, είχε αναχωρήσει από το σπίτι του στο Ηράκλειο στις 7 Δεκεμβρίου. Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στο χωριό Πεμόνια, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου σήμερα εντοπίστηκε νεκρός.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ., της ΕΜΑΚ, εθελοντών με drones, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ακόμα και της Θηρευτικής Ομοσπονδίας, το σώμα του νεαρού γιατρού δεν είχε καταστεί δυνατό να εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Η σορός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 33χρονου. Η τοπική κοινωνία και ο ιατρικός κόσμος της Κρήτης παρακολουθούν παγωμένοι τις εξελίξεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

